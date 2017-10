E6 sperret ved Nossum

E6 er sperret ved Nossum i Levanger på grunn av et trafikkuhell. Ingen personer er skadd. Det var en lastebil som fikk tekniske problemer og kom over i motsatt kjørefelt. Et annet kjøretøy måtte legge seg ut i grøfta for å unngå sammenstøt med lastebilen.