E6 Oppdal stengt etter ulykke

E6 i Oppdal er stengt etter en trafikkulykke mellom to biler i Drivdalen. En hjort er påkjørt, ifølge operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Anlaug Oseid. Ifølge henne skal sammenstøtet mellom de to bilene ha skjedd rett etter hjortepåkjørselen.

Politiet meldte først at det var to personer involvert i ulykken. Da de kom frem til stedet nå nettopp, ble det klart at det var en passasjer i den ene bilen.

– Den ene har smerter i en skulder og i nakken. Alle tre er bevisste, sier Oseid til NRK.

En jeger er sendt til stedet for å avlive hjorten.