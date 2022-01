Brukte 500 millioner på å legge E6 via sentrum – nå vil mange at den flyttes

I 2005 ble nye E6 gjennom Steinkjer sentrum åpnet med brask og bram.

Men trafikkbildet har endret seg på 17 år, mener Staten vegvesen. Derfor har de nå satt i gang et arbeid med å samle inn trafikkdata. Målet er å finne tiltak som kan få bort køer og bedre trafikkflyten.

– Vi gjør arbeidet for å vurdere tiltak framover, sier sjefingeniør Joar Nordtug i Statens vegvesen, region Midt.

Vegvesenet vil ikke svare på om det er aktuelt å legge E6 utenom Steinkjer sentrum i fremtiden, men innrømmer at det må til tiltak for å bedre trafikkflyten.

Et alternativ er å utbedre E6 via sentrum. Men mange tar også til orde for at veien nå må bli flyttet utenfor sentrum.

Sju rundkjøringer

– I 2005 var jeg for E6 gjennom byen. Nå har jeg ombestemt meg. Det er altfor mye trafikk i sentrum, sier Ola Hofstad.

Han er en av mange steinkjerbygg som NRK har snakket med, og som håper at E6 utenfor sentrum gir en roligere by.

En undersøkelse utført av Sentio for Trønder-Avisa, viste høsten 2021 at mer enn halvparten av de spurte nordtrønderne ønsket E6 ut av Steinkjer sentrum.

Saken er også aktualisert på ny fordi Nye Veier har fått ansvar for utbyggingen på E6 nord og sør for Steinkjer.

Den tre kilometer lange vegstrekningen gjennom sentrum har sju rundkjøringer. Vegen ble åpnet i 2004 og 2005. Den er ifølge Steinkjerleksikonet eneste E6-strekning som går gjennom en by, og nyvegen kostet den gang nær en halv milliard kroner.

Folk NRK har snakket med de siste dagene klager over lange køer og mye støy i sentrum. Dessuten er det kjent at deler av transportnæringen er misfornøyd med vegtraseen.

Joar Nordtug er sjefingeniør i Statens vegvesen, region Midt. Han leder arbeidet med å samle inn trafikkdata om E6 i Steinkjer. Foto: Tariq Alisubh / NRK

Splitter byens befolkning

E6 gjennom sentrum har fortsatt mange støttespillere. Blant annet innenfor næringslivet i Steinkjer.

Øystein Bjørnes er varaordfører, og mener E6 er en del av Steinkjers identitet. Han vil fortsatt ha veien gjennom sentrum, men sier det forutsetter at flere biler blir eldrevet, slik at trafikkstøyen i sentrum forsvinner.

– Den pågående, storstilte E6-utbyggingen gjennom hele Trøndelag aktualiserer saken, sier Felix Fagerholt.

I mange år ledet han folkeaksjonen for å få bygd E6 utenfor Steinkjer sentrum.

Det var tidlig på 2000-tallet at 76-åringen fra Steinkjer kjempet en intens kamp for å få E6 lagt utenom bysentrum.

Diskusjonen stod mellom en ny trase gjennom Steinkjer sentrum eller en alternativ ny veg langt unna byen. Fagerholt argumenterte sterkt for hvordan gjennomfartstrafikken på E6 ville ødelegge for sentrumsutviklingen.

– Jeg var ikke alene. Vi var rundt 7000 personer som ville ha vegen ut av sentrum, sier Felix.

På begynnelsen av 2000-tallet ledet Felix Fagerholt folkeaksjonen for å få lagt E6 utenom Steinkjer, men tapte. Nå kjemper han på nytt for hjertesaken sin. Foto: Tariq Alisubh / NRK

– Fryktelig dårlig trafikkløsning

– Det er jo helt åpenbart at mange ønsker å vurdere dette.

Det sier sjefredaktør i Trønder-Avisa, Sivert Rossing. De har fulgt saken, og sier at en undersøkelse utført av avisen viste at flesteparten ønsker å få E6-en ut av sentrum.

– Alle som kjører gjennom Steinkjer, ser at dette er en fryktelig dårlig trafikkløsning.

Han er likevel spent på hvor stor den politiske vilje er for å gi penger til et slikt prosjekt.

– Det har vist seg at det er vanskelig å få penger til veiprosjekter. Det som kan sikre penger nå, er at det er veldig rasjonalt å bygge nytt, siden det skal bygges nytt både sør og nord for Steinkjer nå.