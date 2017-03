E39 åpnet igjen etter frontkollisjon

Ifølge politiet ble ulykken meldt i 1845-tida, og nødetatene kjørte da fram til ulykkesstedet.

Der fant de en kvinne sittende fastklemt i en av bilene. Hun ble etter hvert frigjort og tatt hånd om av helsepersonell.

Fire personer ble deretter kjørt til St. Olavs Hospital for videre behandling.

– Det dreier seg om to kviner og to menn, og det satt to i hver bil. Skadeomfanget er foreløpig ukjent, forteller operasjonsleder Astrid Metlid hos politiet.

E39 var stengt en periode etter ulykken, men ble åpnet igjen ved 21.20-tida.