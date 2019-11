Inne på et lager på Nordsileiret i Steinkjer står paller med 3888 flasker julegløgg som den lille fabrikken ikke kan selge på vanlig vis. For gløggen har nettopp gått ut på dato, og kan derfor ikke selges i butikkene.

– Gløggen er veldig god

Eier og daglig leder i Miljø-Partner AS, Peeter Sormul, vil derfor gi bort gløggen til de som ikke har råd til å kjøpe julemat selv. Han tok derfor kontakt med Matsentralen i Trondheim, som daglig mottar tonnevis av overskuddsmat og fordeler til gode formål.

– Her kan 3888 familier glede seg med gløggen som er fullt brukbar. Ja, den er veldig god ennå, sier Sormul til NRK.

Men for gløgg viste situasjonen seg å være annerledes enn for all annen mat som Matsentralen mottar. Gløgg inneholder nemlig sukker, og derfor må det betales sukkeravgift. I tillegg kommer miljø- og emballasjeavgift.

Dersom Sormul skal gi bort gløggen gratis til trengende, må han derfor betale 32.000 kroner til skattemyndighetene i avgifter.

– Ja, reglene er sånn at det er avgift på de produktene som forbrukes i Norge. Og selv om de gis bort, er de fortsatt avgiftspliktige. Hvis varen derimot blir ødelagt, så blir den tatt ut av markedet, og blir dermed avgiftsfri, forklarer seniorrådgiver Arvid Stokke i Skattedirektoratet.

– Hvis vi ikke får levert gløggen vederlagsfritt til Matsentralen i Trondheim, så er det billigst for oss å destruere den, svarer Sormul.

Isabell Rodriguez ved Matsentralen i Trondheim synes det er sykt at staten skal kreve inn avgift for julegløggen fra Steinkjer. Foto: Per Ingvar Rognes / NRK

Ved Matsentralen i Trondheim reagerer de sterkt på skattemyndighetenes krav.

– Helt sykt

– Ja, det er jo helt sykt at det skal være sånn, og at de må velge å tømme ut gløggen fordi det er dyrere å gi den bort til oss. Vi hjelper vanskeligstilte som ikke har råd til det lille ekstra. Så det å få julegløgg ville gjort jula litt bedre for dem, sier driftsmedarbeider Isabell Rodriguez ved Matsentralen i Trondheim.

Nå håper Peeter Sormul at myndighetene vil snu i denne saken.

– 32.000 kroner er mye for en liten bedrift som oss, med bare to ansatte. Men hvis vi må destruere gløggen, er det billigst for oss. Men jeg håper vi slipper det da, og vi har søkt om unntak. Så vi er lovet et svar i løpet av de nærmeste ukene, sier han til NRK.