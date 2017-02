Niklas Dyrhaug spiller noen fotballkamper i ny og ne for Tydal IL. Foto: Tydal IL

– Det blir en klassiker, det blir en rysare av en match. Vi i Tydal skal mobilisere hardt!

– Petter har vært i Tydal og fått juling før, så jeg tror han frykter den bortekampen på Kløfta stadion, sier Niklas Dyrhaug til NRK.

Fotballprat på rommet

Under verdenscupen i Falun delte Northug og Dyrhaug rom. Det kommende knokkeloppgjøret i 6. divisjon var et selvsagt tema:

– Vi diskuterte det ja, og så fant vi ut at Emil (Iversen, journ.anm.) og Varden Meråker også er i samme avdeling, så det blir en prestisjeavdeling, humrer tydalingen.

Brødrene Thomas og Even Northug er også med på Petters lag Mosvik, så Dyrhaug er sikker på at det blir artige kamper.

Petter Northug jr. i kjendiskampen i fotball under Norway Cup 2015 på Ekebergsletta i Oslo. Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

Tung sommer for den som taper

Kampoppsettet er ikke klart ennå, så datoen er ikke avgjort for kampene. Dyrhaug er klar på at det er oppgjøret i Tydal som har mest prestisje, Mosvik spiller sine hjemmekamper på Dalgård i Trondheim.

Tydal er minste kommune i Sør-Trøndelag, men det betyr ikke at det blir lungt på tribunen når Northugbrødrene kommer på besøk for å spille fotballkamp.

– Kløfta stadion er jo et fort, det er aldri enkelt å komme dit. Sjøl om mosvikingene mobiliserer så skal dem få kjørt seg når de kommer til Tydal.

– Hvor ille er det å bli slått av den andre?

– Det tror jeg vi kjenner på begge to, eller faktisk alle når vi tenker på alle Northugbrødrene. Jeg kan si det sånn at det blir en tung sommer for den andre parten. Jeg kjenner gutta såpass at det blir tungt å dra hjem med tap i bagen, da får du høre det lenge.

JUBEL I GARDEROBEN: Niklas Dyrhaug og lagkompisene i Tydal IL vant over Vestbyen i en kamp i 2016. Foto: Niklas Dyrhaug / Instagram

NRK har spurt Petter Northug på SMS om hva han mener om at Mosvik skal få bank av Tydal på fotballbanen. Northug svarte at de ikke har lag, men leder for fotballgruppa i Mosvik IL bekrefter til at NRK at jo det har de.