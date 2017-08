Dykkere søker etter savnet student under Stavne bru

– Vi har iverksatt søk med hjelp fra brannvesenet fordi det siste kjente innslaget på savnedes telefon kommer fra dette området, sier etterforskingsleder Arve Vagnild i Trøndelag politidistrikt.

– Vi har tidligere søkt på land i dette området. Nå søker vi under vann for eventuelt å kunne avkrefte eller bekrefte at savnede er der, sier han.

Mobilsignaler fanget opp av flere basestasjoner viser at den savnede studenten trolig har gått fra Ila mot Stavne bru, men der stopper alle spor.

– Frustrerende

Med unntak av noen få vitneobservasjoner, har politiet svært lite å gå etter i søket etter Jeevaharan.

Saken fortsetter under bildet

Dykkere satte mandag morgen i gang med søk under Stavne bru. Foto: Morten Andersen / NRK

– Det er frustrerende å ha så lite å gå på. Vi har ikke noe som peker i noen spesifikk retning med tanke på hvor han kan være, sier Vagnild.

– Vi har ingen indikasjoner på at han skal være i elva. Men vi har heller ingen indikasjoner på at han skal være andre steder, sier etterforskingslederen.

Sendte tekstmelding til søsteren

Den 21 år gamle BI-studenten Rakavan Jeevaharan forlot utestedet «The Mint» i Trondheim natt til tirsdag 15. august. To tekstmeldinger til søsteren han bor sammen med, som sa at han var på vei hjem og at han gikk over Elgeseter bru, er det siste livstegnet. Da var klokken 00.56. Siden har ingen sett eller hørt fra ham.

Siste spor fra 21-åringen er ved Lerkendal klokken halv to natt samme natt.