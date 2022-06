Dykker døde etter ulykke ved Frøya

Alarmen gikk ved 19.15-tiden etter at to dykkere fikk problemer ved Hingstholmen sør for øya Sula i Sulfjorden utenfor Frøya fredag kveld.

Den ene dykkeren fikk varslet om at dykkerkompisen hadde problemer.

– Han ble funnet under vann, livløs. Tilstanden var kritisk, og han ble fløyet til St. Olavs hospital, fortalte redningsleder i Hovedredningssentralen (HRS), Per Hognaland, til NRK.

Dykkeren ble funnet like etter klokken 20. Da ble det umiddelbart igangsatt livreddende førstehjelp.

Litt etter klokken 01 i natt varslet politiet i Trøndelag på Twitter at livet ikke hadde stått til å redde.

– Pårørende er varslet og vil bli fulgt opp av kommunens kriseteam, opplyser politiet.

Redningshelikopteret sirkulerer rundt øya Sula, som ligger utenfor Frøya.

Mistanke om dykkersyke

De to kameratene skal ha vært ute og dykket sammen da den ene fikk problemer.

Det var den andre dykkeren som meldte ifra til nødetatene.

Også han ble fløyet til St. Olavs hospital etter mistanke om dykkersyke.

Alle nødetater rykket ut til melding om en dykkerulykke lørdag kveld. Foto: Ronny Teigaas

Redningshelikopter, dykkere fra Luftambulansen, Redningsskøyta, brannbåter og politi deltok i redningsaksjonen. Det var HRS koordinerte redningsaksjonen.