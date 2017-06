Dundrende suksess med sjøllaget musikal

Ingen oppsetninger har hatt høyere besøkstall på Trøndelag Teater siden Les Misérables i 2006.

Musikalen er den mest besøkte oppsetningen i Kristian Seltuns tid som teatersjef, skriver Adresseavisen.

Her er det snakk om mere enn 40.000 publikummere som har sett den lystige historien om den gode røver og gjengen hans i Sherwoodskogen.

– Rai rai i Sherwoodskogen er den musikalen jeg er mest stolt av. Sammen med Rock’n Roll Wolf er det den musikalen det har vært artigst å jobbe med, sier Seltun og kan oppdatere regneskapet med fem millioner over budsjett på denne.

Malin Skjolde (Marions venninne), Mari Hauge Einbu (Lady Marion) og Mari Haugen Smistad (Marions venninne) Foto: BERRE v/Jens Westbye

En spesiell vri

Musikalen er laget på huset, for å si det slik. og regissør Mads Bones ga oss følgende beskrivelse allerede før manuset var ferdig:

– Det blir en eventyrlig Monty Pythonsk miks av feelgood og det beste av de aller fleste innenfor trøndersk musikk, i nye drakter. Det blir gåsehudfaktor og noe for enhver smak, sier han.

Det skulle med andre ord bli både vilt, morsomt og aktuelt om Robin Hood som stjal fra de rike og ga til de fattige. Eller som teatersjefen uttalte til NRK:

– Det er klare paralleller til et samfunn i dag hvor faktisk mer og mer av rikdommen samles på færre og færre hender, og når Mats Bones og Olve Løseth skriver manuset så vil det komme spark til vår egen samtid også, varslet Seltun en gang det hele var i startfasen.

Dette er Trøndelag Teaters nye storsatsing

Se video fra presentasjonen av stykket.

Hel-trøndersk musikal på Trøndelag Teater Du trenger javascript for å se video.

Gode kritikker

Ikke bare publikum har fatte interesse for prosjektet. Også kritikerne hadde sansen for det gjengen hadde fått til. En musikalkomedie med understatement og basert på kjente trønderske musikkperler i ny drakt.

"Det er et fyrverkeri av et publikumsfrieri Trøndelag Teater byr på denne våren. Med sagnet om Robin Hood og trøndersk populærmusikk i skjønn forening kan det vanskelig gå galt for «Robin Hood–Rai rai i Sherwoodskogen». Når i tillegg en skuespiller fra p3-serien «Skam» står på rollelisten, er oddsene for publikumssuksess gode, skrev NRK sin anmelder, Karen Frøsland Nystøyl."

Teateranmeldelse: Sjarmøretappe i Sherwoodskogen

Mer trøndermusikal – mindre «Skam-Noora»