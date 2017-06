Dugnadsboom i fjellet – folk står i kø for å få delta

For fire år siden bidro frivillige med 20.000 dugnadstimer i Trondhjems Turistforening. I fjor var tallet 36.000.

Nå til helga åpner turistforeningen alle sine hytter i fjellet, og før det har mange frivillige vært i sving over hele landet. I Trøndelag har dugnadsinnsatsen eksplodert. For første gang står folk i kø for å få være med og brette opp ermene.

– Det melder seg på langt flere enn vi har kapasitet til å ta med på alle dugnadene. Det er ventelister på nesten samtlige dugnader – en veldig takknemlig problemstilling for oss som jobber med dette, sier dugnadsansvarlig Eskil Følstad i Trondhjems Turistforening.

Helt avgjørende

– Hva betyr den frivillige innsatsen for dere?

– Trondhjems Turistforening skal vedlikeholde tolv store anlegg, og det har vi verken økonomi eller kapasitet til å kunne utføre på lønnet basis. Den frivillige innsatsen er helt avgjørende for oss, sier Følstad.

Da NRK stakk innom Jøldalshytta i Trollheimen, møtte vi åtte frivillige som har vært i sving på dugnad siden mandag.

– Det er kjempeartig med dugnad, sier Jarle Kjørsvik.

– Samholdet og praten ... Og vinglasset om kveldene. Nei, dette er bare helt topp, smiler han.

– Som å male med graut!

Været var ikke akkurat egnet til malingsarbeid utendørs. Men Per Halvor Størset lot seg ikke stoppe av litt regn.

– Vi har vel kanskje den verste posten i dag, vi blir klissbløt. Men vi har det hyggelig – ikke sant, Leif? smiler Størset bort til malingskompisen.

Saken fortsetter under bildet

– Dugnadsånden er litt på retur i Norge, iallfall i byene. At det er kø for å få være med, er jo helt glimrende, sier Per Halvor Størset. Foto: Jøte Toftaker / NRK

– Den lave temperaturen er egentlig verst. Malinga blir tykk, det er jo som å male med graut! ler Størset.

– Men vi har det ikke så verst. Vi har funnet en levegg, den eneste leveggen i hele Jøldalen, så dette går veldig bra, fortsetter den muntre mannen.

På retur

Han synes det er artig at så mange ønsker å stille opp på dugnad.

– Det er tøft! Dugnadsånden er litt på retur i Norge, iallfall i byene. At det er kø for å få være med, er jo helt glimrende. Jeg anbefaler absolutt folk å være med på dugnad, sier Per Halvor Størset.

– Økonomisk boom gir dugnadsboom

Men hvorfor er dugnad blitt så populært? Vi tok en prat med professor i sosiologi Lise Kjølsrød på Universitetet i Oslo for å finne svar.

– Folk investerer veldig mye i fjelliv i form av hytter og annet utstyr. Når man har investert mye i noe, vil man også at det skal være fint rundt seg. Jeg har ikke gjort noen undersøkelser på dette, men jeg vil tro at den økte dugnadsinteressen kommer av de gode tidene og de store investeringene. Noe av den økonomiske boomen kommer nok dugnadsånden til gode – så vidløftig, men enkelt kan det forklares, sier hun.

– Men her er det i hovedsak snakk om turisthytter.

– Folk er jo glad i å gå på tur, og turisthyttene kan fungere som et samlingssted for hytteeiere i nærheten. Istedenfor å samles på kafé i byen, samles man på turisthyttene, sier Kjølsrød.