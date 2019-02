Droppet tv-skjermen på skolen – fikk roligere lunsj

– Okay, da pakker vi sammen. Vi skal gjøre oss klar til mat. Husk å vask hendene!

Klokka nærmer seg 11 og lærer Lillian Nerdal avslutter mattetimen.

MOTVEKT: Lærer Lillian Nerdal spiser maten sin sammen med elevene, blant annet fordi hun vil være en motvekt til slankehysteri. Foto: Lise Sørensen / NRK

Før betød overgangen til lunsj å sette på Supernytt, Newton eller en film på smartboardet, skjermen som har erstattet den gamle tavla.

Det finnes ikke tall på hvor mange skoleelever som spiser maten sin foran en skjerm, men dette er en vanlig måte å gjøre det på her til lands.

– Jeg tror det handler mye om hektiske hverdager for lærerne, og at de ofte må spise maten sin sammen med barna fordi de er satt opp på mye tilsyn. Det å sette på skjermen blir en enkel løsning på å få noen rammer som gir ro, forklarer Nerdal.

Skal være sosialt fellesskap

Helsedirektoratet har laget retningslinjer for skolemåltidet. Her står det blant annet at «det bør legges til rette for måltid som fremmer matglede, sosialt samvær, trivsel og helse».

Med dette utgangspunktet mener professor ved Avdeling for ernæringsvitenskap ved Universitetet i Oslo, Nanna Lien, at skjermen ikke har noe i lunsjen å gjøre.

– Ifølge retningslinjene skal måltidet være en pause og gi sosialt fellesskap, men det å se på en skjerm er ikke sosialt fellesskap, sier Lien.

Hun mener noe av problemet er at skolelunsjen ikke blir sett på som en pause, men gjerne blir brukt som undervisningstid.

FORNØYDE: Jonas og Jenny liker å prate sammen i lunsjen, og de er fornøyde med at lærerne har kuttet ut å vise film under måltidet. De mener de får i seg mer mat når de ikke blir distrahert av tv-skjermen. Foto: Lise Sørensen / NRK

Glemte å spise

Inntil i høst var tv i lunsjen hverdagen også til femteklassingene ved Åsvang skole. Men flere ble så opptatt av skjermen at de glemte å spise maten sin.

– Hvis du spiser mens du ser på en skjerm, er det ikke sikkert at du føler om du blir mett eller ikke, forklarer Linnea Bøttinger Nordsveen.

– Jeg hadde som oftest en brødskive igjen, sier Jenny Pevik Thorset.

Flere andre elever på trinnet forteller det samme, og lærer Lillian Nerdal måtte ofte gå rundt og minne om at barna skulle spise.

NOK SKJERM HJEMME: Linnea Bøttinger Nordsveen er glad for at hun ikke blir tilbudt tv i lunsjen lengre. Foto: Lise Sørensen / NRK

Det er uheldig hvis barna ikke spiser nok til lunsj, forklarer Knut-Inge Klepp ved Folkehelseinstituttet.

– Barn har behov for hyppigere mat enn voksne. Det som skjer når de spiser for lite, er at blodsukkeret går ned, og de blir mindre konsentrert og oppmerksom mot slutten av dagen.

Skolene avgjør

NRK har vært i kontakt med flere som har forsket på skolemat, Utdanningsdirektoratet og Utdanningsforbundet for å finne ut hvor vanlig det er at barn ser på TV når de spiser. Alle har hørt om praksisen med bruk av skjerm, men ingen kan si noe om omfanget.

Det er nemlig opp til hver enkelt skole å avgjøre hvordan de vil tolke retningslinjene for skolelunsj, og hvordan måltidet gjennomføres.

Da femte trinn ved Åsvang skole fikk nye lokaler i høst, var det ikke nok skjermer til at alle elvene kunne se. Derfor bestemte lærerne seg for å kutte ut underholdninga. De ville utnytte muligheten til å fokusere på det sosiale ved måltidet.

– Jeg tror mange samles foran TV-en ved måltidene hjemme. Vi kan være en oppdrager ved å vise at det å sitte ved et bord, ha den gode samtalen og være sammen er veldig verdifullt. Kanskje særlig i dagens samfunn der oppmerksomheten fanges av skjermer og alt mulig annet, sier lærer Nerdal.

Styrker vennskapet

Skolemelken er hentet, hender vasket og matpakker tatt opp fra sekkene på Åsvang skole.

Jenny spiser sammenklappet brødskive med hvitost og et eple. Slik som de fleste andre på femte trinn, synes hun det er fint å få snakke med klassekameratene sine mens hun spiser.

– Jeg liker å snakke med venner. Da får jeg vite mer om dem, hva de liker å gjøre og hvorfor de er lei seg og slike ting, forklarer Jenny.

LUNSJ: Måltidet på skolen varer i omtrent tjue minutter. Foto: Lise Sørensen / NRK

Også andre sier det styrker vennskapet å snakke sammen i lunsjen. Det er hyggeligere, gøyere og koseligere enn å se på tv.

– Det er ikke så bra å se på skjerm hele tiden. Vi ser nok på skjerm hjemme, og da er det ikke lurt å se på skjerm på skolen også, sier Linnea.

Roligere måltid

Brødskive med brunost, polarbrød, banan og skolemelk forsvinner ned i magen mens praten går.

Lærer Lillan Nerdal mener måltidet er blitt roligere etter de har droppet tv-skjermen, og barna har også fått bedre tid til å spise når de ikke blir distrahert av det som foregår på skjermen. Den sosiale tilknytningen har også blitt veldig fin.

– Selv om du ikke har en snakkesalig person ved siden av deg, kan du likevel være med å høre på samtalene som foregår. De har mye å prate om både av interesser og vennskap, hva som skal skje i friminuttet, i nyhetsbildet og sport og idrett, sier Nerdal.

Professor i pedagogikk ved NTNU, May Britt Drugli, synes det er lurt å utnytte mulighetene lunsjen gir som en sosial arena. Hun har først den siste tida hørt om praksisen med å vise tv eller film på skjermen i klasserommet, og hun er overrasket over at dette gjøres. Måltidet bør være noe mer enn å bli mett, mener Drugli.

– Det er en sosial ramme som er fin å utnytte til å prate og hygge seg, og dette er en viktig del av dannelsesprosessen. Slik får barna også hentet seg inn igjen og hjernen slappet av. Lunsjen er en viktig arena for å roe ned gruppa, og for å fremme trivsel.

Bedre friminutt

Matboksene til elevene er i ferd med å bli tomme. Lærer Lillian Nerdal forklarer hvorfor det er viktig at barna snakker sammen ansikt til ansikt i lunsjen. Hun ser mange barn stå ved siden av hverandre, men uten å være i en felles dialog «i friluft».

– Elevene trekkes bort fra å være sosiale her og nå, ved at de kommuniserer via andre kanaler, snappe, chatte eller sende bilder. Jeg tror opplevelsen rundt måltidet blir mer og mer viktig for å bidra til å være til stede for hverandre her og nå.

For Jenny har det sosiale i lunsjen også en annen god effekt, for etter maten er det friminutt.

– Vi kan planlegge leker mens vi spiser, istedenfor å planlegge alt ute. Da får vi lengre tid til å leke.