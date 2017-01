I 1537 var livet langt mer primitivt og enkelt i forhold til i dag. Der levde også borgerskapet helt adskilt fra arbeiderklassen. Reality-serien Anno er i gang med sin tredje sesong, og mandag fikk vi se den første episoden fra Erkebispegården i Trondheim.

– Hardt arbeid

– Det var en stor og sammensatt opplevelse med masse hardt arbeid, og det var veldig lærerikt, forteller odelsjenta fra Byneset til NRK.

23-åringen studerer til daglig for å bli lærer i Bodø, og det flere uker lange oppholdet i Borggården i Trondheim sist sommer har gjort noe med den unge kvinnen

– Det ble et veldig godt samhold mellom oss. Vi levde jo tett på hverandre, og det hele var veldig unikt, sier hun.

Etter at innspillingen var over i fjor høst har hun også lagt vekk smarttelefonen sin for godt.

La vekk smarttelefonen

– Jeg klarer meg godt uten Instagram, Facebook og sosiale medier. Nå er jeg mer til stede her og nå, og jeg savner ikke telefonen i det hele tatt. Nå kan jeg reflektere mer over livet mitt og føler også jeg er bedre forberedt til det meste, sier hun.

I flere uker framover skal vi følge Hanne og de andre Anno-deltakerne. De levde som i en boble i 1537, mens 2016-livet bare var noen meter utenfor borgmurene.

– Det var veldig spesielt ja. Enkelte dager kunne vi kjenne vaffellukta fra en kafe utenfor, og da fikk jeg veldig lyst til å gå ut. Men vi lærte utrolig mye. Ikke minst det å sette pris på så lite. Det å glede seg over de små tingene i livet, forteller 23 år gamle Hanne Vikan.