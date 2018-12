Droppet barnepynt til fordel for fotoperfekt hjem: – Idiotisk

Nylig satt Mira (9) ved stuebordet i hjemmet på Tiller i Trondheim og syslet med sitt. Hun skulle lage noe, og hentet utstyr rundt i huset. En q-tips. Noen mynter. En dorull. Litt bånd. Kort tid etter holdt hun stolt frem resultatet for mamma Bente Maria Merino. «Det er en alv», sa niåringen.

– Hun hadde virkelig lagt sjela si i det. Jeg har aldri før ordentlig verdsatt pynten hun har laget. En idiotisk tankegang, sier mammaen.

Det gikk opp for henne at de små, kreative «forstyrrelsene» må få plass i det ellers så stilrene og minimalistiske hjemmet.

Instagram-visjonen

For første gang har Merino i år dekorert med kreative perledekorasjoner og julekuler malt av ustø barnehender. Tidligere stuet hun vekk det som ble med i sekken fra barnehage og skole.

MIKS: Juletreet til Bente Maria Merino og datteren Mira Hansen Merino (9) er pyntet med både glassduer til 300 kroner stykket og Miras egenlagde julekuler. Foto: Kirsti Kringstad / NRK

– Jeg har alltid vært veldig opptatt av interiør og å ha det ryddig og pent. Barnepynten passet ikke i de ellers så «Instagram-vennlige» omgivelsene mange interiørinteresserte ofte skaper. Jeg vet jeg ikke er alene om slike holdninger, sier Merino.

Interiørarkitekt Janne-Marit Syrstad mener Instagram har skapt til dels usunne holdninger blant enkelte foreldre.

Hun har vært i bransjen i 15 år, og jobber blant annet med boligstyling. Ofte stusser hun over fraværet av barneavtrykk i de private hjemmene hun besøker.

Reagerer på mange barnerom

– Jeg har inntrykk av at stadig flere er opptatt av å ha et fotoperfekt hjem. Selv ikke barnerommene har barnetegninger på veggene, sier interiørarkitekten.

USUNT: Interiørarkitekt Janne-Marit Syrstad mener Instagram fører til usunt fokus hos enkelte foreldre. Foto: Borge Halseth

Hun tror antall interiørinteresserte har økt i takt med at bildedelingstjenesten Instagram har vokst seg enorm. Der er det et vell av interiørprofiler, hvor bilder av pent dekorerte hjem deles som inspirasjon. De største profilene har mange millioner følgere.

Selv har hun en interiørprofil på Instagram med nesten 11.000 følgere. Syrstad tror veldig mange glemmer at det er noe bak den stylede fasaden.

– I dag kom åtteåringen hjem med flere ark han hadde klippet dekorasjoner i. Han klistret dem tvert opp på vinduene – og der får de henge. Men det er ikke nødvendigvis dét jeg deler bilder av, sier Syrstad.

Mener «interiørforeldre» påvirker hverandre

NRK har gjort en uoffisiell spørreundersøkelse i en norsk interiørside på Facebook. Over 2.300 personer har svart.

Et stort flertall svarer at de setter frem barnas pynt.

170 personer oppgir at barnas pynt ikke settes frem, er forbeholdt barnas rom eller gis bort til andre.

STOLT: Denne julekula har falt i bakken, men ble forsiktig limt sammen igjen. Mira Hansen Merino (9) er glad for å få dekorere hjemmet med sine kunstverk. Foto: Kirsti Kringstad / NRK

Mange oppgir at de er stolte over dorullnisser og andre sjarmerende kreasjoner.

«Finnes ikke noe vakrere julepynt enn den barna lager», skriver en av gruppens medlemmer.

Veronica Halvorsen er blant de flere tusen som har engasjert seg.

Hun tror mange, i fare for å komme i klinsj med noen, kvier seg for å innrømme at de fører en streng linje når det kommer til julepynting.

– Noen foreldre er fryktelig nøye, og det respekterer jeg. Enkelte har en veldig sterk interesse for interiør, sier Halvorsen.

Hun setter selv ikke ut all barnepynt.

– Noe kommer frem, men mye får stå på rommene til ungene. Folk må få gjøre hva de vil, uten at mammapolitiet kommer med pekefingeren, sier Veronica Halvorsen.

Bente Maria Merino har aldri vært opptatt av å få likerklikk på Instagram. Men hun er sikker på at mange blir svært påvirket av det de ser der.

– Du ser aldri barnejulepynten. Vi lærer tenåringer at kroppene og utseendet til enkelte på Instagram ikke er ekte. Likevel blir mange av oss voksne i altfor stor grad påvirket av de perfekte interiørhjemmene.