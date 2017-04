Drømmer du om sol i påska? Da er nok ikke Trøndelag stedet å være

– God morgen! Det har snødd tidvis kraftig i morgentimene i Trondheim i dag. Hvordan ser påska ut for Trøndelag?

– Det blir nok en del bygevær, sier vakthavende meteorolog Tone Christin Thaule hos Meteorologisk institutt, Værvarslinga på Vestlandet.

– Det blåser fra nordvest, og det kommer det nok til å fortsette å gjøre utover dagen. Men vinden vil minke noe utover ettermiddagen, sier hun.

Del dine påskebilder med oss!

Hvit nedbør

Hun forteller at det er nokså kaldt i hele Trøndelag, mange steder er det bare noen få plussgrader.

– Det er ikke så mye som skal til for at det blir hvit nedbør. Bygene kommer stort sett som sludd eller snø, sier hun.

Thaule forteller videre at store deler av fylket kan få relativt greit vær onsdag, men at det blir muligheter for snø helt i indre deler av Sør-Trøndelag.

– Vinden kan komme opp i liten kuling på kysten, sier hun.

Grei avslutning

Skjærtorsdag vil ifølge meteorologen bli preget av skiftende bris og fortsatt en del byger, spesielt i indre strøk.

– Det kan også komme noen byger fra havet på kysten, sier Thaule.

– Langfredag vil dere få byger innover mesteparten av fylket, vil jeg tro ...

– Og påskeaften?

– Lørdag ser temmelig bra ut, men det blir nok en ny runde med kuling, sier Thaule.

Siste del av påska ser lovende ut, ifølge meteorologen.

– Det ser ut som at nedbøren vil trekke seg vekk i løpet av søndagen, og det vil blåse fra nordøst. På mandag får dere sannsynligvis bra vær, avrunder Thaule.