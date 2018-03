Drømmepåske: – Den får terningkast seks

– Årets påske får terningkast seks. Det er kjempefint vær og fint føre. Vi står på slalåm, går langrenn og er sammen med familie og venner, sier Aina Aarøe som er i slalåmbakken i Oppdal der hun har en pust i bakken sammen med barna.

Ifølge Jan Inge Hansen, meteorologikonsulent ved Meteorologisk institutt er det bare å finne frem skiene og solbrillene.

– Hele Sør-Norge, fra og med nord i Trøndelag og sørover, har drømmepåske. Det blir hel-sol fra nord i Trøndelag og sørover for hele resten av påska fram til påskeaften, forteller Jan Inge Hansen

Strålende påskevær

Over store deler av Norge rapporteres det om fantastiske forhold i alpinbakkene. Ved skisenteret i Gålå går heisene for fullt.

– Jeg synes påsken i år er veldig, veldig bra. Det er utrolig fint vær og ikke så kaldt, sier Maja Raz Karterud.

– Hva blir høydepunktet?

– Det blir å stå på ski og kose seg i sola, forteller hun.

Hun får støtte fra driftslederen i Grong.

– Det er en kjempedag med sol fra skyfri og blå himmel. Vi venter mye folk i bakken. Åtte minus fra morgenen av, men det blir plussgrader i dag, sier driftsleder Tor Heggum ved Grong skisenter.

Mange hadde tatt turen til Bymarka i Trondheim for å nyte det flotte påskeværet. Foto: Even Langmo / NRK

Populært med sjøpåske

Det er ikke bare på fjellet folk koser seg. I Flatanger i Nord-Trøndelag er det et yrende folkeliv både på sjøen og i skjærgården.

– Her ute er det et yrende liv i påska. Men det er jo friskt på sjøen, og da smaker det godt med kaffe her på brygga, sier Jens Martin Olsen.

Også barna trives med påskeferie på sjøen.

– Det er artig å fiske kveite. Men det er litt rart når fisken åpner munnen, ler August Aagård.

– Å være på sjøen å fiske det gir skikkelig ro i sjela, legger mamma Julie Dahle Aagård til.

August Aagård og mamma Julie Dahle Aagård koser seg med fiske i påsken. Foto: Eivind Aabakken / NRK

Mer sol i vente

Meteorologikonsulenten sier det er for tidlig å utrope årets påske til tidenes drømmepåske.

– Det er vanskelig å sammenligne påskene.Det varierer i så stor grad når på året påska kommer. I år er den relativt tidlig, sier Jan Inge Hansen

Men en landsdel er ikke like heldig med været.

– I Nord-Norge er det ikke drømmepåske, der er det pålandsvær og en del snøvær. Perioder med bygevær vil fortsette i nord utover i påska.- I nord er det betraktelig dårligere vær enn i sør, forteller Hansen.