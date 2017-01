Drar til Sverige for å finne cøliakiprodukter

Forbrukerrådet har undersøkt butikkhyller i Norge og Sverige og de er lite imponert over utvalget til forbrukere i Norge.

– På en del områder syns vi forskjellen var veldig stor. Når det gjelder laktosefrie produkter for eksempel, så kan svenske forbrukere ha fire ganger så mange produkter å velge mellom enn det vi har i Norge i gjennomsnittsbutikken, forteller Gunstein Instefjord som er fagdirektør i Forbrukerrådet.

Familien blir gisler

For mange familier blir det en utfordring å finne spennende produkter og få et variert utvalg mat når det er så få produkter å velge fra. Forbrukerrådet sier de får mange henvendelser om dette.

– Vi vet at mange av dem som har en laktoseintoleranse i familien, da blir liksom hele familien tatt som gissel, sier Instefjord.

En som kjenner det på kroppen og gjerne handler i Sverige er Anne Betty Sødal, fylkesleder i Norsk Cøliakiforening i Sør-Trøndelag.

– Det er veldig mye bedre utvalg i Sverige, hvis dere har sett i butikken på den glutenfrie hylla så ser dere det er veldig begrensa hva vi kan kjøpe av ulike produkter.

Kaster opp på i løpet av to timer

Anne Betty Sødal er fylkesleder i Sør-Trøndelag for Norsk Cøliakiforening. Hun har en sønn som kaster opp i løpet av to timer om han får i seg gluten. Foto: Lars Erik Skjærseth / NRK

For Sørdal er det viktig å understreke at hvis man lurer på om man har cøliaki, er det viktig at man går til fastlegen og tar en blodprøve før man slutter å spise matvarer som inneholder gluten.

Hva skjer når noen med cøliaki får i seg bindemidlet som fins i forskjellige meltyper som heter gluten?

– Det varierer veldig, noen blir veldig dårlig ganske fort, andre merker ikke mye til det med en gang. Sønnen min kaster opp i løpet av to timer om han får i seg gluten.

Hvorfor tror de er bedre i Sverige?

– De er jo veldig mange flere enn oss og har et mye større volum, de har vært tidligere ute å diagnostisere flere med cøliaki. Vi er nok ikke en stor nok pressgruppe.

Mange utfordringer

Mel får man stort sett tak i over alt nå, men i mindre bygder kan det være utfordrende å få tak i forskjellige typer, også det utvalget er mye større i Sverige, forteller Sørdal som selv har tre barn med glutenallergi.

Hun fikk diagnosen for 15 år siden og barna fikk det året etter. I mange år bakte hun to brød annenhver dag.

– En må jo bare være litt i forkant. Vi lager all middag selv, og lager alt glutenfritt hjemme, mannen min har egen brødboks, kniv og fjøl til sitt brød, men ellers er alt glutenfritt.