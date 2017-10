Aktor Per Morten Schjetne advarte mot sterke bilder før han startet sin presentasjon. Tiltalte ønsket deretter en pause og da presentasjonen startet valgte tiltalte å slå av sin dataskjerm.

Ifølge tiltalen døde 38 år gamle Råger Holte av lungekollaps og forblødning. Da Schjetne presenterte funn av blodspor inne i foret på tiltaltes boblejakke valgte tiltalte å slå på skjermen sin igjen.

Funnet av telemontør

Den siste kjente observasjonen av Råger Holte var på Coop Ler klokka 22:18 mandag 23. januar. Han ble funnet død onsdag 25. januar klokka 12:42 av en telemontør som skulle installere internett i huset hans.

De sakkyndige har ikke klart å slå fast noe nøyaktig tidspunkt for når døden inntraff. Beregningsmodeller patologene har brukt viser relativt stor variasjon i dødstidspunktet.

Aktor Per Morten Schjetne viste i retten fram bilder fra stuen hvor offeret ble funnet død. Foto: Kjartan Ovesen / NRK

Arne Stray-Pedersen ved Rettsmedisinsk instititutt slår fast at dødstidspunktet er natt til tirsdag eller tidlig tirsdag morgen. Den pensjonerte professoren, Bjørnar Olaisen, som forsvarerne har bedt retten oppnevne som en ekstra sakkyndig, mener døden kan ha inntruffet noe senere den 24. januar.

– Hvis retten kommer fram til at dødstidspunktet er etter klokka 8 tirsdag 24. januar må tiltalte frifinnes, sa aktor, men la til at retten måtte se dødstidspunktet i sammenheng med øvrig bevis i saken.

Tiltalte vil ikke forklare seg for retten

Den tiltalte 27-åringen ønsker ikke å avgi forklaring i tingretten. Han åpnet først for at han kunne svare på spørsmål, men ombestemte seg raskt.

Aktor viser til at det ikke taler til tiltaltes gunst å nekte og avgi forklaring. Han viser ellers til at det vil ta tid å gjennomgå over nesten 200 sider med referater fra politiavhør av tiltalte.

Vi diskuterte dette med forklaring med tiltalte på lørdag, men beslutningen ble tatt i dag, sier tiltaltes forsvarer, Arve Opdahl, til NRK.

Uenige om klesvask

Aktor startet sin innledning med å presentere et detaljert bilde av hvor og når tiltalte ble observert i dagene før og etter drapet, når han har sendt sms og ringt til ulike personer og hva tiltalte har hatt på seg i dagene før og etter drapet. Ifølge aktor og forsvarere er partene rimelig enig om det meste.

Unntaket er detaljer knyttet til vask av klær og om tiltalte visste at offerets mobil ikke fungerte da han sendte en sms tirsdag 24. januar. Aktor viste til at tiltalte ikke hadde sendt sms til denne mobilen siden november 2016.

DNA påvist på bajonetten

Aktor presenterte funn av tiltaltes DNA på sentrale gjenstander, som bajonetten og gjenstander brukt i en slåsskamp på stedet. Han viste også til at det ikke er spor av DNA fra andre på disse. Det er ikke påvist fingeravtrykk på bajonetten.

Forsvarerne har før rettssaken uttalt at tiltalte var mye i huset til offeret, og at det derfor ikke er unaturlig at hans DNA er å finne på flere gjenstander.

Aktor viste ellers til at offeret hadde skader på underarmene som kan samsvare med såkalte avvergeskader.

Tiltalte nekter straffskyld for drap, men erkjenner vold mot en medfange i Trondheim fengsel og fastlegen sin. Han erkjenner delvis straffskyld for trusler mot noen politibetjenter.