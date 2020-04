Drapssaken i Trondheim: Har du sett denne bilen?

33 år gamle Tirhas Tekle Kifllay ble funnet død i Trolla i Trondheim tirsdag denne uka. En fisker fant kvinnen i en skråning nær en fiskeplass.

Senere på kvelden ble ektemannen hennes siktet for drap. Politiet mener Kifllay ikke har vært i live etter lørdag 28. mars, og at hun døde som følge av ytre vold.

Nå ber politiet publikum om hjelp for å kartlegge bevegelsene til både avdøde og siktede.

De er interesserte i observasjoner på familiens VH-registrerte bil; en grå-beige Mitsubishi Outlander 2010-modell.

Kjørte til Storlien

Politiet publiserte fredag ettermiddag en video på Facebook-sidene sine. I videoen ber de blant annet publikum om å ta kontakt dersom de har sett den aktuelle bilen i tidsrommet fredag 27. mars til tirsdag 7. april.

De er særlig interesserte i observasjoner av bilen på to strekninger:

Fra familiens hus på Flatåsen mot Storlien i Sverige, via gamle E6 forbi Hommelvik, til Stjørdal og videre mot svenskegrensa.

Fra familiens hus til Trolla i Trondheim, via Byneset.

Har du informasjon som kan være nyttig i politiets drapsetterforskning? Ring politiet på 73489400.

Samme dag som kvinnen skal ha forsvunnet, lørdag 28. mars, har den siktede ektemannen (34) forklart at han reiste mot Storlien i Sverige.

DØD: Politiet mener at Tirhas Tekle Kifllay (33) ikke har vært i live etter 28. mars. Foto: privat

Han skal ha kjørt familiens bil, langs den nevnte strekningen, men ikke vært over grensa.

Ifølge politiet har mannen forklart at han dro fra familiens hus på Flatåsen i 08-tiden, og kom hjem ved 12-tiden samme dag.

– Sammensatt datainnsamling gjør at vi er rimelig sikre på at bilen har kjørt den ruta. Og det samsvarer med hans forklaring, sier politioverbetjent i Trøndelag politidistrikt, John Ola Volden.

BER OM TIPS: Politiet ber alle som har sett bilen mellom 27. mars og 7. april ta kontakt. Foto: Politiet / NRK

Uklart om siktede reiste alene mot Sverige

Volden sier at siktede har gitt en forklaring på reisen mot Storlien.

– Men det ønsker vi ikke gå ut med på nåværende tidspunkt, sier han til NRK.

Politiet ber om tips fra publikum som har sett bilen, siktede eller andre personer i tilknytning til bilen. De er også interesserte i observasjoner av gjenstander på rasteplasser eller langs veien, som normalt ikke hører til der.

Det er ennå uklart om mannen reiste alene eller sammen med noen. Volden vil ikke gå inn på hva mannen selv har forklart rundt dette.

– Det prøver vi å finne ut av i etterforskningen. Det er derfor vi er interesserte i personer som eventuelt er observert i tilknytning til bilen på den strekningen. Det håper jeg publikum kan hjelpe oss med, sier Volden.

Kripos bistår politiet i etterforskningen.

Politioverbetjent John Ola Volden Foto: Jøte Toftaker / NRK

Har avhørt tre av barna

Ekteparet har to barn sammen og den avdøde to egne fra før. Tre av barna var i avhør på Barnehuset i Trondheim torsdag, to dager etter at Kifllay ble funnet død.

Volden vil ikke si noe om barna har gitt informasjon som hjelper politiet i arbeidet med å oppklare drapssaken.

Siktede ble avhørt natt til onsdag. Han erkjenner ikke straffskyld. Ingen andre er mistenkt eller siktet i saken, sier politiet til NRK fredag ettermiddag.

Torsdag ble 34-åringen varetektsfengslet i fire uker, frem til 7. mai. To av ukene er i full isolasjon, med brev,- besøks- og medieforbud.

Sør-Trøndelag tingrett la vekt på en nærliggende fare for at bevis skal kunne gå tapt, hvis siktede ikke ble fengslet. Begrunnelsen er at politiet ennå er i startfasen av etterforskningen.