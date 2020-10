– Dette er første gang at tiltalte bekrefter at han er i området ut mot Byneset den aktuelle kvelden 30. mars, sier statsadvokat Per Morten Schjetne til NRK.

Det er samme kveld som politiet mener tiltalte dumpa liket av sin samboer utenfor en skrent i Trolla utenfor Trondheim.

I politiavhør har han tidligere nekta for at han var ute med bil denne kvelden. Han har sagt at han satt hjemme.

BEFANT SEG I OMRÅDET: Trafikkdata påtalemyndigheten har bedt om viser at tiltaltes telefon befant seg i nærheten av Trolla den kvelden politiet mener kvinnen ble dumpet. Foto: Politiet

– Det er noen andre som står bak

Trafikkdata fra mobiltelefonen til tiltalte viser også at han mandag 30. mars i år var i området der liket av Kifflay ble funnet.

Aktor spurte han hvorfor han hadde endra forklaring.

– Det er fordi jeg var mentalt fraværende. Det er først nå jeg har kommet til meg selv igjen, sa tiltalte.

– Når du er sikta for drap på din samboer, er det ikke lurt å snakke sant?

– Jeg har ikke drept min kone. Det er jeg hundre prosent overbevist om. Det er noen andre som står bak, svarte tiltalte.

AVDØDE: Tirhas Tekle Kifflay (33) fra Trondheim. Foto: privat

Lette etter mann

Ifølge tiltaltes forsvarer, Ole Strømmen, hadde 35-åringen tidligere vært i området på Byneset sammen med sin samboer, som da pekte på et hus der hun sa hun kjente en mann.

– Den personen ville tiltalte oppsøke denne kvelden for se om han hadde opplysninger om hvor fornærmede kunne befinne seg. Derfor befant han seg på Byneset, sier Strømmen til NRK.

Han legger til at dette er noe tiltalte ikke har huska under politiavhørene, men som har kommet fram i hans bevissthet etter at de gikk gjennom de tekniske bevisene i saken.

Tiltalte forklarte at han ikke fant mannen han lette etter.

BLODSPOR: Det ble funnet blod med samme DNA-profil som Kifflay i bagasjerommet i familiens bil. Foto: Politiet

Endret flere forklaringer

35-åringen har også endra på andre forklaringer han ga politiet i avhør. Aktor Schjetne har forståelse for at tiltalte er i en vanskelig situasjon, men påpeker at han er avhørt seks ganger i lange avhør.

– Vi har sett disse to dagene at det har kommet fram til dels store endringer i hans forklaring i forhold til det han har gitt til politiet. Sett med mine øyne er det klart en tilpasning til de bevisene han har fått presentert, sier Schjetne til NRK.

Drapet skal ha funnet sted i hjemmet deres en gang mellom fredag kveld 27. mars og natt til lørdag 28. mars i år.

Ifølge tiltalen drepte mannen sin 33 år gamle samboer ved å stikke og/eller skjære henne flere ganger med kniv.

DRAPSVÅPENET: Tirhas Tekle Kiflay skal ha blitt drept med denne kniven. Foto: Politiet OVERGANGSLIST: Golvlista mellom stuen og kjøkkenet ble fjernet av politiet og avdekket blod med samme DNA som avdøde. Foto: Politiet BLODFUNN I STUA: Både på undersida av sofaen, på teppet og under gulvlista fant politiet blodspor. Foto: Politiet METALLRAMMA PÅ SOFAEN. Her er det også rester av blod. Foto: Politiet

Forklarte seg om blodspor

Tiltalte måtte i dag også svare på funn av blod og gjenstander som politiet gjorde i familiens bil.

Her ble det blant annet funnet blod på noen strammebånd og på bagasjematta. Dette var blod med samme DNA-profil som Kifflay. Det forklarte tiltalte i dag med at hun var nede i bilen den kvelden han i går forklarte at hun knuste et glass og skar seg i hånden.

Det var samme kveld som politiet mener drapet skjedde.

– Dersom blod ble funnet der, kan det være fra den blødende hånden der hun ble skadet.

Hun pleide å bruke bilen, sa tiltalte.

Han mener også det kan være forklaringa på blodet i bagasjerommet.

Rettssaken i Sør-Trøndelag tingrett fortsetter denne uka.