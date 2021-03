Drapsmann ut av psykisk helsevern på åttande forsøk

Nyleg møtte mannen for åttande gong i retten for å be om at tvangen opphøyrde.

I den ferske domen frå Sør-Trøndelag tingrett meiner fleirtalet, tingrettsdomar Eirik Lereim og ein av meddomarane, at tvang ikkje lenger er naudsynt for å verne samfunnet.

Dei rettsoppnemnde sakkunnige og aktor meiner framleis det er fare for at tiltalte kan utføre alvorlege handlingar om han slepp tvungen medisinering.

Under rettssaka i 2009 kom det fram at tiltalte på nettfora hadde uttrykt ønske om at han ville drepe ein tilfeldig muslim.

I drosje med ladd pistol

Drapskvelden i 2008 drog han på byen i Trondheim med ein ladd pistol. Han tok ei piratdrosje ut av byen.

På Heimdal vart det ein krangel med den norsk-somaliske sjåføren om kor mykje tiltalte skulle betale. Tiltalte meiner pistolen hans gjekk av ved eit uhell og at han deretter fekk panikk og tømte magasinet.

Først i 2013 erkjente han drapet og fortalde om det som skjedde seks år tidlegare

Inntil 2017 var han innlagd på psykiatrisk institusjon. 38-åringen har dei siste åra budd på heimstaden, men må framleis ta antipsykotiske medisinar.

FORSVARER: John Christian Elden seier klienten hans er glad for dommen. Foto: Ole Berg-Rusten

Ingen negative «episodar»

Fleirtalet i tingretten viser til at det ikkje har vore nokon «episodar» av negativt slag med tiltalte. Han har jobb og tek medisinen han får utlevert.

Meddomaren i mindretal er meir usikker. Hen viser til at tiltalte uttrykte ein viss skepsis i retten mot å ta antipsykotiske medisinar fordi han ikkje kjende seg sjuk.

– Klienten min er glad for domen og meiner den rett, seier forsvarer John Christian Elden til NRK torsdag kveld.

– No kan han leve som normalt i lokalsamfunnet utan å bli sett på som farleg.

Retten meiner tvangen kan opphøyre 31. juli. Men dersom domen blir anka av påtalemakta, må tiltalte nok ein runde i retten.

Aktor, statsadvokat Per Morten Schjetne, opplyser til NRK at han vil avgjere over påska om domen skal ankast.