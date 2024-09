Mannen sa seg skuldig i drapet då rettssaka starta i Trøndelag tingrett tysdag.

Hogg kvinna fire gonger i hovudet

Tiltalte i 20-åra og den drepne kvinna var kjenningar. Dei budde i same blokka på Byåsen, opplyste aktor i innleiinga si for retten tysdag.

Kvinna var på besøk hos tiltalte då ho vart drepen.

Ifølgje tiltalen hogg mannen kvinna fire gonger i hovudet med eit sverd slik at ho døydde.

Sverdet var i eit futteral då politiet tok det med seg ut frå åstaden. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Etter drapet la tiltalte ei dyne over kvinna, som låg på magen på golvet. Biletet vart vist i retten,

Slik vart ho funnen i leilegheita til tiltalte då politiet kom.

Tiltalte oppheldt seg i husværet ei stund før han drog.

Han vart pågripen kort tid etter.

Drapet skjedde i ei kommunal leilegheit som tiltalte disponerte.

Registrert i prosjekt om «særleg høg risiko»

Fem år før drapet vart den unge mannen oppført i eit prosjekt hos politiet som omfattar personar som har særleg høg risiko for å utføre vald.

Eit par år seinare er konklusjonen at mannen kan kome til å drepe.

Etter drapet vart historia til tiltalte i hjelpeapparatet gjennomgått av Trondheim kommune og St. Olavs hospital.

Konklusjonen var at ingen tiltak kunne ha minska risikoen for alvorleg vald.

Tiltalte har hatt problem med å fungere heilt sidan han var liten, opplyste aktor. 24-åringen har ikkje fullført grunnskulen.

–Han har fått diagnosen «lettare psykisk utviklingshemma» i medisinsk forstand, sa aktor.

Det er ikkje teikn på at tiltalte var er eller psykotisk.

Sidan 2018 har mannen budd i kommunal leilegheit og fått hjelp frå kommunen.

Mora til tiltalte skal vitne i retten. Ho har tidlegare fortalt til media at ho fleire gonger varsla kommunen om at sonen trengde meir hjelp enn den han fekk.

Aktor, statsadvokat Per Morten Schjetne Foto: Kari Sørbø / NRK

Aktor vil ha forvaring

Aktor sa at påtalemakta går ut ifrå at tiltalte er tilrekneleg. Då kan han dømast til forvaring på grunn av fare for ny alvorleg vald.

Men aktor er open for at tiltalte ikkje kan dømast til fengsel hvis det er tvil om fungeringa hans.

Tiltalte er undersøkt av rettspsykiatrar. Dei sakkunnige følgjer rettssaka for å sjå korleis tiltalte står fram her.

Dersom det viser seg at tiltalte ikkje er tilrekneleg og dermed ikkje kan dømast til fengsel, er det dom på psykisk helsevern som er aktuelt.

Elisabeth Karete Bjørkavåg Ravnå vart funnen drepen i Trondheim 17. april i fjor. Foto: Politiet

–Det er inga tvil om at dette er ei tragisk sak, der ei sårbar kvinne har mista livet, sa forsvarer Jasmin Gheshlaghi i retten.

Forsvararen sa at ho ikkje er samd med aktor i kva evner tiltalte har til å fungere.

Ho viste også til bileta som retten fekk sjå av leilegheita der tiltalte budde:

–Dette er ingen bra stad å bu for nokon

Valet står mellom soning i fengsel, i form av forvaring, eller hjelp ved tvungen omsora, påpeika Gheshlaghi.