Dorsin håper på gamle takter fra Bendtner

Mandag kveld var sjokkovergangen et faktum. Nicklas Bendtner, 29-åringen som har en fortid i klubber som Arsenal, Juventus og Wolfsburg, er klar for Rosenborg. Han har skrevet under på en treårsavtale med trønderne.

– Ekstra trykk

Mikael Dorsin tror Bendtners overgang vil gi økt interesse for norsk fotball. Foto: Jørgen Pettersen

– Det er "kul" og bra for interessen rundt norsk fotball å få en så profilert spiller hit. Det skaper litt ekstra interesse og trykk i eliteserien, skriver Mikael Dorsin i en SMS til NTB.

Den svenske 35-åringen, som la fotballskoene på hylla i fjor, er spent på hva den danske spissprofilen Bendtner kan få til på Lerkendal.

– Vi får håpe at han kan finne tilbake til gamle takter. Jeg håper han kan hjelpe RBK til å nå et gruppespill i Europa igjen, sier Dorsin.

– Ikke ekspert

Bendtner skriver følgende om overgangen på sin egen Instagram-konto:

– Jeg er (foreløpig) ikke ekspert på norsk fotball, men jeg vet at Rosenborg er selve symbolet på en stabil klubb, en klubb som får det beste ut av sine spillere. Den type stabilitet har jeg savnet siden jeg dro fra Arsenal, og nå får vi se hva det kan føre med seg å oppleve den type stabilitet igjen. Jeg vil kun love en ting: Jeg er fortsatt sulten på fotball og på å score mål.

– Scoop eller katastrofe

Nicklas Bendtners overraskende signering med Rosenborg gir garantert eliteserien i fotball overskrifter. Scoop eller katastrofe, mener dansk fotballekspert.

Overgangen slo ned med et smell mandag. Avisen BTs sportsredaktør Morten Crone Sejersbøl skriver dette:

– Et potensielt scoop for Rosenborg hvis de gode intensjoner holder. For på sitt høyeste nivå skal han være for god for norsk fotball. En potensiell katatrofe hvis han føler seg for stor for lange vinterpauser, små fotballstadioner og dras mot pianobarer.

Begge deler er fullt mulig.

– Den Nicklas Bendtner som i Parken dempet ballen på brystet og fluktet den videre i mål mot Portugal, er naturligvis for god for den norske eliteserien. Akkurat som den Bendtner som beltepisket en taxi på Nørrebro og kjøre beruset (1,75 i promille) mot kjøreretningen, er for liten til profesjonell fotball selv i Europas 25. beste liga.

– Nicklas Bendtner er på mange områder et godt selskap. Han kan virkelig sjarmere sine omgivelser. Men vi har hørt det for mange ganger, at nå skal ting bli bedre, til å tro det. Problemet er at det alltid er en flyplass eller en pianobar like rundt hjørnet. Også i Trondheim, fortsetter Crone.

Bråk

Bendtner har en lang CV med utenomsportslige hendelser opp gjennom årene blant annet råkjøring med bil, promillekjøring, voldstrusler og hærverk.

Rosenborg har hentet en mulig toppscorer i eliteserien, men også en mann det skal en del til for å holde styr på utenfor banen.

– En fantastisk signering for oss og for norsk fotball. At en sånn profil kommer til Rosenborg og eliteserien må vi være stolt av, sier trener Kåre Ingebrigtsen til rbk.no om overgangen.