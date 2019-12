– Jeg er veldig glad for å være tilbake til denne fantastiske klubben som jeg har savnet, sa Mikael Dorsin på pressekonferansen.

Han har store ambisjoner for klubben som endte på tredjeplass i eliteserien i år, og som dermed er klare for Europaliga-kvalik neste år.

Dorsin spilte for RBK fra 2004 til 2016. Bare med et kort avbrekk i Cluj i 2008.

– Jeg bor i Trondheim og bryr meg veldig mye om klubben. Og jeg er glad for å bidra nå, sier Dorsin.

Svensken var populær blant supporterne til Rosenborg. Han er utdannet jurist og har etter fotballkarrieren vært rådgiver og fotballagent.

– Vi er glad for å presentere Mikael Dorsin som ny sportslig leder i Rosenborg. Han har over 400 kamper for klubben og var spiller for bare fire år siden, sier daglig leder i RBK, Tove Moe Dyrhaug.

SPORTSLIG LEDER: Mikael Dorsin har lang fartstid som spiller i Rosenborg, nå er han ansatt som sportslig leder i klubben. Foto: Rune Karlsen / NRK

Vil ha flere trønderske spillere

14. november gav Stig Inge Bjørnebye seg som sportslig leder i Rosenborg.

– Jeg har hatt samtaler med mine ledere i Rosenborg om min kontrakt som går ut mars 2021 og meddelt at det ikke er aktuelt å diskutere en forlengelse eller fortsette etter det, sa Stig Inge Bjørnebye da.

Siden har flere blitt nevnt som aktuelle kandidater til å ta over etter Bjørnebye. Deriblant Mikael Dorsin.

Dorsin sier at han ønsker å bidra til en sportslig utvikling for Rosenborg.

– Jeg vet hva klubben kan få til og jeg vil bidra til at klubben blir sterkere.

Dorsin sier han ønsker å bidra til å få fram trønderske spillere. Han mener at det vil vekke entusiasme for laget.

– Jeg tror det er veldig viktig. Vi må ha lokale spillere og det må bli enklere for dem enn det har vært de seneste årene. Vi må våge å gi dem sjansen, mener Dorsin.

GAV SEG: Stig Inge Bjørnebye gav seg som sportslig leder i RBK i midten av november. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Skal møte spillerne

– Jeg begynner rmed en gang. Så skal jeg prioritere hva som er viktigst.

Dorsin sier han vil møte trener og spillere og ha en dialog om veien videre for Rosenborg.

– Jeg må høre hva de vil. Dette er lagarbeid. Vi vinner og taper sammen.

Tove Moe Dyrhaug sier Mikael Dorsin har den profilen de er ute etter. Han søkte også på jobben som sportslig leder i 2015.

– Det er fint å få dette på plass i år, sier hun.

Selv mener Dorsin at han er bedre rustet til å ta over denne oppgaven nå. Han har vært formidler og fotballagent i tre år.

– Det har vært lærerikt. Derfor tror jeg denne jobben passer meg bra, sier ny sportslig leder i Rosenborg, Mikael Dorsin.