Donerte redningsskøyte for å hedre sin far

– Faren min hadde sin hverdag på sjøen fra han var fjorten år. Han seilte på kysten og kjente leia som sin egen bukselomme, sier Anna Synnøve Bye til Redningsselskapet.

Familien Bye er kjent fra mange år som eiere og ikke minst grunnleggere av Fosen Mekaniske Verksteder på Kvithyll i Rissa.

I dag donerte Anna Synnøve Bye en egen redningsskøyte til Redningsselskapet som bærer samme navn som faren, nemlig Jens Bye.

– Vi er selvsagt utrolig glade for den store gaven som Anna Synnøve Bye har gitt. Dette er en gave som vil være med oss 20 år fram i tid, og som kommer til å ha stor verdi for Trondheimsfjorden, sier kommunikasjonsrådgiver i Redningsselskapet, Eigil Andersen.

– Dette er en gave som vil være med oss 20 år fram i tid, sier kommunikasjonsrådgiver i Redningsselskapet, Eigil Andersen. Foto: Redningsselskapet

Raskeste skute i landet

Redningsskøyta har en toppfart på 45 knop og blir med det den raskeste redningsskøyta i landet, ifølge Andersen.

Redningsselskapet er opptatt av at den nye båten vil styrke beredskapen i Trondheimsfjorden.

– Båten er bygd slik at den har plass til en vannscooter. Den skal være med i redningsaksjoner og leteaksjoner og er konstruert med tanke på å være lettfungerende i søk etter savnede og kan være samlende i grenselandet mellom hav og land, sier Andersen.

Verdifull gave

Jens Bye kjøpte Frengen Slip og Motorverksted i Fevåg i Rissa i 1961. Fosen Mekaniske Verksteder AS på Kvithyll i Rissa etablerte han i 1972, og bedriften hadde mange, og store byggeprosjekter fram til 2008 da bedriften med sine 350 ansatte ble en del av Bergen Group.

Byggingen av cruiseskipet "The World" var ett av bedriftens store prosjekter.

Et av Fosen Mekaniske Verksteders store byggeprosjekter var cruiseskipet "The World". Her på vei ut Trondheimsfjorden. Foto: Peter M. Laugen

– Etter hvert som vi fikk større, og større skip som vi bygde og med alt det moderne utstyret, så var han så imponert, for det utstyret han hadde hatt var bare et kompass. Jeg syns jeg ville ære han og hans innsats for skipsfarten, for arbeidslivet og for alt med å få bygd en redningsskøyte som kan bære hans navn, sier Anna Synnøve Bye.

100 prosent norsk

Redningsskøyta har en verdi på rundt sju millioner kroner. Den er bygd i Fredrikstad og er designet av industridesigner Bård Eker.

– Båten vil være stasjoner i ved Skansen i Trondheim og ha en overlappingsperiode med den gamle båten MS Unni. Den nye båten har en helt annen moderne teknologi enn den gamle og vi trenger en opplæringsperiode før båten er fullt operativ, sier Andersen.

Den nye redningsskøyta er ikke bygd for havet men vil være stasjonert i Trondheimsfjorden fast.

Under selve dåpshandlingen talte både Kulturminister Linda Hofstad Helleland og ordfører i Trondheim, Rita Ottervik, varmt om Redningsselskapet og deres betydning for beredskapen langs kysten generelt og i Trøndelag spesielt.

– Denne gaven er stor, den er raus og ikke minst byggende for beredskapen, sier Andersen.