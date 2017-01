Dømt til ti måneders fengsel

En sykepleier i 30-årene er dømt til ti måneder fengsel, samt 100.000 kr i erstatning, for å ha utnyttet tillitsforholdet til en tidligere pasient. Mannen skal ha hatt et seksuelt forhold med kvinnen i 20-årene i omtrent to år, skriver Trønder-Avisa.