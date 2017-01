Dømt til fengsel i 30 dager

En mann i 20-årene ble onsdag dømt til fengsel i 30 dager for å ha kjørt i påvirket tilstand og for besittelse av narkotiske stoffer. Mannen skal ha kjørt mellom to byer i Nord-Trøndelag. Han må også betale 42.000 kroner i bot, skriver Trønder-Avisa.