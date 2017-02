Dømt til 21 dagers fengsel

En bilfører er dømt til 21 dager betinget fengsel for å ha kjørt på ei kvinne i et fotgjengerfelt i Trondheim. Kvinnen fikk omfattende skader. Sjåføren mister også retten til å kjøre i over ett år og får ei bot på 10.000 kr, skriver Adresseavisen.