Dømt til 15 dagers fengsel

Ei kvinne er dømt til 15 dager fengsel for å ha gitt feil forklaring til politiet etter ei utforkjøring i Rennebu i høst, skriver Trønder-Avisa. Kvinnen tok først på seg skylda for utforkjøringa, men tilsto senere at det var en annen som hadde kjørt.