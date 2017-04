Dømt for voldtekt av barn

En 28 år gammel mann er i Fosen tingrett dømt til 5 år og 9 måneders fengsel for seksuell omgang med et barn under 14 år. Han skal flere ganger ha benyttet vold for å kunne gjøre overgrepene mot jenta. Den dømte sitter i varetekt. Dommen er allerede anket.