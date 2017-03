Dømt for vold, trusler og krenkelser

Mannen fra Trondheim hadde et forhold til kvinnen som er fornærmede i saken. Da saken var oppe i Sør-Trøndelag tingrett 9. mars tilsto han å ha truet med å legge ut nakenbilder på et pornonettsted hvis ikke kvinnen aborterte barnet de ventet.

Politiets etterforskning viser at tiltalte hadde flere intime bilder av kvinnen på sin mobil, som er tatt når hun sover.

Han nektet straffskyld for de andre tiltalepunktene.

Avtale om abort

I mars i fjor møtte kvinnen opp ved kriminalvakta ved Trøndelag politidistrikt i Trondheim for å anmelde 34-åringen. Aktor Christine Grøtte la i tingretten fram utskrifter av tekstmeldinger mellom fornærmede og tiltalte.

I retten fortalte tiltalte at de to hadde en avtale om at hun skulle ta abort. Han ønsket ikke et barn i livet sitt. Kvinnen bekreftet i sin forklaring at de hadde en avtale, men at hun ikke klarte å ta abort. Hun har nå født barnet. Den domfelte ble for ett år siden ilagt besøksforbud, og kvinnen i trettiåra går med voldsalarm.

Arve Røli er mannens forsvarer. Foto: Kari Sørbø/NRK

Anker dommen

Dommen er i tråd med aktors påstand. Den dømte nektet straffskyld, og dommen blir anket, sier mannens forsvarer Arve Røli.