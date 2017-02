Dømt for vold mot sønnen

En kvinne i 30-årene fra Nord-Trøndelag er dømt til et års fengsel for vold mot sin mindreårige sønn. Mishandlingen foregikk over 5 år, mens en annen sønn delvis var vitne. Kvinnen må også betale de to barna til sammen 80 tusen i oppreisning, viser tilståelsesdommen fra Inntrøndelag tingrett.