Dømt for overgrep mot flere jenter

Da rettssaken startet i Namdal tingrett i mai innrømmet han å ha begått overgrep mot ei jente under 14 år.

Mannen hadde verv i ulike organisasjoner i kommunen han bodde i, og gjennom disse vervene mye og nær kontakt med mange ungdommer.

Tre overgrep

Jenta var bare 13 år da de seksuelle overgrepene fant sted. Tingretten mener det er bevist at det til sammen dreier seg om tre alvorlige overgrep mot jenta i 2015 og 2016. Jenta på sin side mente det kunne dreie seg om over 70 slike handlinger, men det fant ikke retten gode nok beviser for.

Nå er han dømt for de tre seksuelle overgrepene mot jenta, og mindre alvorlige overgrep mot tre andre mindreårige jenter fra samme kommune i Nord-Trøndelag.

Den dømte mannen hadde et nært forhold til jenta han innrømmet overgrep mot. Retten mener dette var et alvorlig tillitsbrudd.

Nektet straffskyld

Mannen nektet under rettssaken for å ha begått overgrep mot de tre andre jentene, men ble altså dømt for dette også.

Den dømte mannen må også betale 185.000 kroner i erstatning til tre av jentene.