Dømt for overgrep

En mann i midten av 70-årene er dømt til fengsel i seks måneder for seksuell handling mot to søstre under 16 år. Handlingene har delvis skjedd under særdeles skjerpende omstendigheter, med jevnlige krenkelser over en periode på tre år. Mannen er også dømt til å betale 134 700 kroner i erstatning.