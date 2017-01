Dømt for hallikvirksomhet

En mann i 60-årene er dømt til 120 dagers fengsel for å ha leid ut en leilighet i Trondheim til prostituerte. Ifølge dommen visste mannen at det ble solgt sex fra leiligheten, og at han dermed har utnyttet kvinner i en sårbar posisjon, skriver Adresseavisen.