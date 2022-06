Dømt for drapsforsøk på tidligere ektemann

Frostating lagmannsrett har dømt ei kvinne til 11 års fengsel for drapsforsøk på den tidligere ektemannen sin. Hun anket til lagmannsretten fordi hun nekter for å ha forgiftet mannen med dødelig plantegift. Forsvarer John Christian Elden opplyser til NRK at tiltalte vurderer å anke dommen.