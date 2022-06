Rettssaken mot den tiltalte mannen i 40-åra hadde knapt starta i Trøndelag tingrett da hendelsen skjedde.

– Aktor fikk raskt kontroll på tiltalte. Så fikk de tilkalt sikkerhetsfolk på tinghuset. Deretter ble det også tilkalt en politipatrulje som kjørte bort og tok med seg tiltalte til politiarresten. Så nå sitter han her.

Det sier operasjonsleder Bjørnar Gaasvik i politiet.

Den tiltalte møtte i retten fordi han nektet å betale en bot

Politiet opplyser at han er dømt for flere forhold tidligere. Operasjonslederen omtaler mannen som en kjenning av politiet.

Ikke vakthold

Det var ikke vakthold i rettssalen da dette skjedde.

– Han har nok forlatt plassen sin ved tiltalebenken og gått imot dommeren.

Det sier sikkerhetssjef i Trøndelag Tingrett, Tom Aage Dahl.

– Dette er et godt eksempel på at ting skjer ut av intet.

Sikkerhetsbetjent Tom Aage Dahl Foto: Kari Sørbø / NRK

Avbrutt for andre gang

Det er heller ikke første gang tiltalte har skapt uro i rettssalen.

For da han møtte i Trøndelag tingrett 16. mars, ble også saken avsluttet fordi han opptrådte irritert i rettssalen.

– Retten besluttet å avslutte rettsmøtet fordi siktede etter hvert fremstod meget agitert. Det ble av denne grunn påkrevd å tilkalle sikkerhet, står det i rettsdokumentene.

Sorenskriver Leif Otto Østerbø i Trøndelag tingrett vil ikke svare på om hendelsen i mars burde ha ført til at en sikkerhetsvakt fulgte dagens behandling i rettssal 416.

– Det er litt for tidlig å svare på det. Vi må ha en intern gjennomgang. Tingretten er avhengig av at politi og påtalemakt gir signaler om at en sikkerhetsvakt eller politi bør være til stede under en rettssak.

Østerbø opplyser ellers at tingretten hver fredag tar en gjennomgang av rettssaker kommende uker for å vurdere sikkerhet i retten.