Domen sa ja til Motorpsycho – var betenkte til Aurora

For dem som bestemmer i kirka, var det enklere å la Motorpsycho komme til alteret enn Aurora.

– I utgangspunktet sa vi nei, fordi vi syntes ikke søknaden var sterk nok i forhold til de retningslinjene vi har, sier Jan Schrøder, menighetsforvalter i Nidaros domkirke og Vår Frue menighet.

Det var han sammen med ledende domkantor og sognepresten som avslo søknaden.

I avslaget står det følgende: «Kirkemøtets regler for bruk av kirken sier at «kirken er vigslet til bruk for gudstjenester og kirkelige handlinger og skal gjennom sin bruk tjene til Guds ære og menighetens oppbyggelse». I menighetsrådets gjeldende retningslinjer for utleie av Nidaros domkirke heter det at «arrangement i kirken skal gi rom for undring, tro og håp».

Aurora fikk først nei til å spille i Nidarosdomen. Men Olavsfestdagene klaget til menighetsrådet og fikk ja. Bildet er fra Bergenfest 2017. Foto: Roy Hilmar Svendsen / NRK

Overrasket

Olavsfestdagene ble veldig overrasket da kirkeadministrasjonen først sa nei til Aurora-konsert.

– Det bør være ønskelig at en artist som henne framfører sin musikk i Nidarosdomen. Det er en artist som har veldig stor respekt for kirkerommet. Og som spesifikt ønsker å spille i det rommet, sier direktør i Olavsfestdagene, Petter Myhr.

I søknaden kommer det frem at NRK ønsker å gjøre opptak av konserten for å ha den som sitt programtilbud i jula.

Katedralen er allerede vakkert lyssatt i forbindelse med den nasjonale markeringen av reformasjonen 31. oktober, som overføres på NRK.

Klare retningslinjer

Men søknaden ble ikke godt mottatt.

– Vi ønsker et større fokus på bruk av kor og kirkeorgel. Og vi ønsker å knytte det sterkere opp mot julen. Men det ble en god løsning når vi fikk litt mer informasjon i klagen, sier menighetsforvalteren.

Ulikt syn

For Olavsfestdagene ga seg ikke, og klagde saken inn for menighetsrådet.

– Det er veldig mange ulike meninger om hva slags musikk og kunst som skal inn i kirka. Det viser denne prosessen, sier Myhr.

Nå blir det konsert

Olavsfestdagene fikk ja fra et enstemmig menighetsråd.

– Vi synes helheten i søknaden og klagen som var gitt, var noe som vi ønsket å ha i Nidarosdomen, sier leder i menighetsrådet i Nidarosdomen og Vår Frue menighet, Andreas Kjosavik.

Så. 2. november blir det konsert i Nidarosdomen.