Død person funnet i Selbusjøen

Det har i flere dager blitt søkt etter en mann i 40-årene som er meldt savnet i området. Politiet antar at det er den savnede som er funnet.

– Pårørende er orientert og det vil bli gjennomført obuksjon for å finne dødsårsak, opplyser politiet i Trøndelag.

Det har i flere dager blitt lett med store styrker mannen. Han ble sist sett mandag i forrige uke.

Torsdag kveld meldte politiet at de ikke tror mannen lengre er i live.

– Det er gjort funn av en bag og en sekk som underbygger det at vi tror mannen er omkommet, sier operasjonsleder hos politiet i Trøndelag, Arnt Harald Aaslund.

Søk gjøres i vannet og i et svært krevende terreng vest for Amdal.

Et politihelikopter bistår nå i søket, sammen med dykkere.

– Vi har gått over i en annen form for søk. Det vil bli søkt med dykkere og helikopter som blant annet har sensorer som kan hjelpe til med informasjon, sier Aaslund.

Har søkt i vanskelig terreng

Letemannskap har lett i vanskelig terreng i dag.

– Det er et krevende terreng. Da bruker vi blant annet noe vi kaller taulag, for å ivareta sikkerheten til letemannskapene, sa innsatsleder for politiet på stedet torsdag ettermiddag, Terje Kalland.

Det er søkt blant annet i bratte skråninger ned mot Selbusjøen.

Brannmannskaper bistår, og droner blir også brukt i søket.

Den savnede mannen ble sist sett mandag forrige uke i Amdal i Selbu i Trøndelag.

Etter å ha hatt en pause i natt, pågikk leteaksjonen for fullt torsdag.

– Vi hadde forsåvidt en tanke om at mannen kunne være omkommet i går kveld, men funn i dag har forsterket dette, sier Aaslund.

Politiet vil ha ekstra fokus på å søke i vannet.

Det er lett etter mannen i førtiårene i snart ei uke. Han er sist sett mandag 8. mai. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Kan ha rodd over Selbusjøen

Den savnede og en kamerat skal ha gått tom for drivstoff på bilen sin mandag i forrige uke.

Den ene personen gikk for å hente diesel, da han kom tilbake var mannen som nå er meldt savnet, borte.

Ifølge Adresseavisen lå telefonen til mannen igjen i bilen.

Det er observert en person roende over Selbusjøen i timene etter dette.

Informasjon kan tyde på at mannen tenkte seg i retning Klæbu, som ligger utenfor Trondheim.

Redningshunder, Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Sivilforsvaret og Sar Queen er noen av dem som har bidratt i søket etter mannen.

Området det søkes i er bratt og ulendt. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

– Vi har gjort fortløpende vurderinger i samråd med lege, og vurdert overlevelse ut fra blant annet antall dager han har vært savnet, og overlevelsesstatistikk ute i terreng, sier operasjonsleder hos politiet i Trøndelag, Arnt Harald Aaslund.

Ber hytteeiere være oppmerksomme

Siden mannen ble meldt savnet fredag forrige uke, har det vært ganske godt vær i Trøndelag.

Politiet har også bedt om tips fra publikum, og ber særlig folk som har hytte i området om å være oppmerksomme.

– Vi er veldig interesserte i informasjon fra folk som kan ha sett noe eller kommet på hytta nå de siste dagene og har viltkamera eller annen type kamera hvor de kan se noe som kan relateres til dette, sier Kalland.

Innsatsleder Terje Kalland. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Holder på til det blir mørkt

17. mai var letemannskapene slitne, og politiet jobbet for å få tak i nok kompetente folk til å gjøre søk.

I dag var situasjonen en annen.

– Vi fortsetter med uforminsket styrke i dag, og har bra tilgang på kvalifiserte letemannskaper, sa Aaslund torsdag ettermiddag.

– Det siste er at vi er fremdeles i det samme søket som vi har stått i de siste dagene. Det er satt av et område som vi søker i. Med de mannskapene som er tilgjengelige, politi, Norsk Folkehjelp og alle de frivillige organisasjonen som er med og bistår i slike søk etter savnede personer, sa Kalland.

Røde Kors er blant dem som har deltatt i søket etter mannen. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Letemannskaper vil søke etter den antatt omkomne mannen så lenge dagslyset tillater det.

– Det er ganske kort tid det er helt mørkt, så søket vil fortsette utover kvelden og deler av natta, sier Aaslund.

Den savnede er 190 cm høy, lys i huden og han har trolig på seg mørk genser, grå bukse og hvite sko.