Død person funnet i Nidelva

Politiet fikk melding om funnet via AMK ti over halv sju mandag kveld.

– Personen ble oppdaga like ved Gamle bybro i Trondheim. Vedkommende blir hentet opp av vannet i samarbeid med brannvesenet, sier operasjonsleder Annlaug Oseid til NRK Trøndelag.

Rutinemessig varslet

Innsatsleder på stedet, Tor Inge Aas, bekrefter at de har funnet en død person, men at vedkommende ikke er identifisert.

– Vi har noen holdepunkter å gå etter om hvem den døde personen er. Men vi kan ikke bekrefte at det er den savna BI-studenten, sier Aas.

Krimvakta sier at pårørende av den savna BI-studenten Rakavan Jeevaharan rutinemessig er varsla om at det er gjort et funn, selv om det ennå ikke er bekrefta identitet.

(Saken fortsetter under bildet)

Det var i dette området at vedkommende ble funnet. Foto: Kari Sørbø/NRK

Lokal beboer som varslet

Det var en lokal beboer som varsla politiet.

– Det var en beboer med utsikt ned til elva som varslet oss. Han så en person i elva som satt fast i forbindelse med ei flytebrygge, sier han.

Nå skal den døde identifiseres for deretter å finne årsakssammenheng.

Vært savnet siden 15. august

Den 21 år gamle BI-studenten Rakavan Jeevaharan forlot utestedet «The Mint» i Trondheim natt til tirsdag 15. august.

To tekstmeldinger til søsteren han bor sammen med, som sa at han var på vei hjem og at han gikk over Elgeseter bru, er det siste livstegnet. Da var klokken 00.56. Siden har ingen sett eller hørt fra ham.

Familie, venner, politi og Røde Kors har lett etter den savnede i snart to uker.