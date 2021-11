– Vi kan bekrefte at det er et menneske og at vedkommende er død.

Det sier operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Ebbe Kimo.

Politi, brannvesenet og helsepersonell er på stedet ved Nedre Leirfoss i Trondheim.

– I og med at vi har lite informasjon så tidlig i saken, må vi ta høyde for også det verste, sier Kimo.

Oppringt av forbipasserende

Det er ingen konkret mistanke om at noe kriminelt har skjedd. Men inntil videre etterforskes saken bredt.

Hundepatruljer søker etter spor langs vannkanten. Krimteknikere fra Trondheim er på vei.

En forbipasserende ringte inn til politiet i 12.30-tiden.

– Klokken 12.26 fikk vi melding fra noen tilfeldige forbipasserende ved Leirfoss om at det var observert noe i elva som kunne være forenelig med en menneskekropp, sier innsatsleder i Trøndelag politidistrikt, Ketil Stene.

Det ble satt i gang en større redningsaksjon. Dykkere fra brannvesenet var med i søket.

En kvinne

– Ingen kjente savnetsaker kan knyttes opp til funnet på nåværende tidspunkt, sier Stene.

Foreløpig vet politiet verken hvem personen er eller hva som har skjedd forut for dødsfallet.

Men de bekrefter i 14.15-tiden at det er snakk om en kvinne. Hun er foreløpig ikke identifisert.

– Vi må starte med bred etterforskning inntil vi har brakt på det rene hvem det er. Det gjøres undersøkelser på stedet nå i første omgang, sier operasjonsleder Kimo.

Ber om tips

Politiet ønsker å komme i kontakt med folk som kan ha informasjon eller gjort observasjoner fra området rundt Nedre Leirfoss de siste par døgn.

Har du det, kan du ringe politiet på 02800.