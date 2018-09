Dobbeltdrapssiktet brukte både kniv og hammer i angrepet

NRK har bedt om innsyn i rapporten som politiet i Trondheim har sendt til Politidirektoratet etter at de skjøt siktede i leggen i forbindelse med pågripelsen. Det er gitt delvis innsyn i rapporten og der kommer det frem at «gjerningsmannen er mistenkt for dobbeltdrap med kniv og slagvåpen».

Vil ikke kommentere bruk av kniv

Verken påtaleansvarlig Eli Nessimo eller politimester Nils Kristian Moe vil kommentere opplysningen om at det også var brukt en kniv i leligheten. De begrunner det med hensyn til etterforskningen.

– Politiet har en formening om hva som er blitt brukt. Det er for tidllig for oss å bekrefte og konkludere med hvilke redskap eller våpen som er blitt benyttet, sier Nessimo.

Men NRK får bekreftet fra sikre kilder at det også ble brukt kniv i leiligheten. Men det er usikkert om dette er den samme kniven som siktede forsøkte å skade seg selv med på Trondheim sentralstasjon.

Vitnet som overlevde har tidligere fortalt at siktede også brukte hammer da han gikk til angrep på de tre inne i leiligheten i Trondheim sentrum.

Ikke avhørt av politiet

Den siktede mannen ble liggende i koma etter at han ble skutt av politiet. Onsdag ble han varetektsfengslet i ein uke.

Mannen er ennå ikke avhørt av politiet på grunn av hans helsetilstand, opplyser politiet i Trondheim i ei pressemelding.

– Vi er i tett dialog med St. Olavs hospital og hans forsvarer om når dette kan la seg gjøre, sier politiadvokat Eli Nessimo.