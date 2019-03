Mandag 17. september klokken 18.04. En 18 år gammel mann går ut fra leiligheten han bor i i Trondheim sentrum.

Han er iført mørke klær og svart caps. De mellomlange, svarte lokkene stikker ut fra hodeplagget, og det er vanskelig å se ansiktet hans.

Den unge mannen går i moderat tempo. Det virker som om han har et mål, at han er på vei et sted. For å møte noen? For å kjøpe dagens middag?

Gikk du i Trondheim sentrum denne kvelden, var han sikkert en du ikke la særlig merke til.

Det få visste, var at mannen bar en kjøkkenkniv i bukselinningen. Han hadde nettopp kommet ut fra et drapsåsted.

KNIVEN: Den 18-årige tiltalte stakk seg selv i magen med denne kniven da politiet pågrep ham på bussterminalen i Trondheim. Foto: Politiet

Fikk se overvåkningsbilder

Reza Alizada (17) og Nasratullah Hashimi (19) døde i et hammer- og knivangrep i leiligheten i Prinsens gate. Deres nære venn klarte å komme seg ut på gata.

Familien til drepte Alizada flyttet til Trondheim like før begravelsen i fjor høst. De følger rettssaken i Trondheim tinghus.

– Dette er den verste dagen i mitt liv, sa Ziagul Alizada, Reza Alizadas mor, til NRK etter første dag i rettsforhandlingen.

Hun fikk blant annet se overvåkningsvideoer av sønnen sin i levende live.

I timene før han ble drept, gikk 17-åringen fra butikk til butikk på Trondheim torg sammen med den overlevende 18-åringen. Overvåkningsvideoer viser at sønnen også går inn i leiligheten i trebygningen. Dette er det siste bildet av ham.

SISTE BILDE: Her går Nasratullah Hashimi, Reza Alizada og den overlevende inn i leiligheten i Trondheim sentrum. I likhet med tiltalte er disse tre opprinnelig fra Afghanistan. Foto: Politiet

– En utilregnelig person spaserer ikke slik

Den tiltalte 18-åringen er erklært psykotisk av rettspsykiaterne som har undersøkt ham.

Ziagul Alizada tror ikke på at tiltalte var psykotisk i gjerningsøyeblikket. Hun er provosert over at han gjentatte ganger under forklaringen sin sa at han ikke husker noen ting fra drapene.

TROR IKKE PÅ TILTALTE: Reza Alizadas familie følger dobbeltdrapsrettssaken. Bror Quasem og mor Ziagul Alizada tror ikke på at tiltalte var og er psykotisk. Foto: Kirsti Kringstad / NRK

– En utilregnelig person spaserer ikke slik gjennom Trondheim sentrum, sier moren til NRK.

Hun sikter til overvåkningsvideoene som viser tiltalte gå fra leiligheten i Prinsens gate og ned til Trondheim sentralstasjon, hvor han senere ble pågrepet.

Politiet forteller at mannen gjentatte ganger ropte «shoot me, shoot me», også etter at han ble lagt i jern.

Psykiatere vil undersøke tiltalte på ny

Mandag sa rettspsykiater Michael Setsaas at han og kollega Kirsten Rasmussen vil undersøke tiltalte på nytt i løpet av uka. Dette på grunn av opplysninger som kom frem i retten.

PSYKOTISK: Tiltalte er erklært psykotisk, men rettspsykiaterne vil ta en ny vurdering av ham denne uka. Foto: Morten Andersen / NRK

Tiltalte står fast ved at han ikke husker noe fra drapene. I politiavhør har han imidlertid sagt at han ville drepe seg selv da han skjønte at han hadde drept guttene med sine egne hender.

Rettssakens andre dag går med til en rekke vitner. Kvinnen som først møtte den overlevende, Amalie H. Flosland, tok plass i vitneboksen tirsdag morgen.

Hun forteller at den overlevende snakket om at de hadde spilt høy musikk.

– Jeg minnes at det hadde noe med musikk å gjøre. At noen hadde blitt aggressiv, sa kvinnen i retten.

VITNE: Amalie H. Flosland var den første som snakket med den overlevende etter angrepet. Hun var på vitnelisten tirsdag. Foto: Kari Sørbø / NRK

Også de to politimennene som først kom til åstedet forteller om musikk.

– Det virker som det var Youtube som sto på tv-en, sa den ene i retten.

Mandag fortalte den overlevende at han hadde sittet i en stol og «danset med føttene» like før han ble angrepet med hammer.

Rettssaken i Sør-Trøndelag tingrett foregår hele denne uka frem til tirsdag 26. mars.