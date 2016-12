Disse stjørdalingene mister trolig grendeskolene

Det har lenge vært en stor politisk debatt i Stjørdal rundt forslaget om å legge ned grendeskolene Forradal, Skjelstadmark og Flora. Tilhengerne av dette forslaget ønsker heller å bygge en ny, stor skole i Hegra.

– Vi gir oss ikke

Med 23 mot 18 stemmer ble det vedtatt at skolestrukturen skal utredes. Dette førte til skuffelse blant beboerne.

– Det er klart vi er skuffet over utfallet her i dag. Vi er ikke fornøyd. Vi kommer til å kjempe videre. Vi gir oss ikke, hvis det er det de tror, sier Magnar Børseth, beboer ved Skjelstadmark.

Da kommunestyremøtet startet var salen full av interesserte og engasjerte tilhørere. Møtet ble overført til storskjerm i kantina på rådhuset som ligger like ved kommunestyresalen, og var ferdig først i 18.30-tiden torsdag kveld.

Og motstanden mot skolenedleggelsene er stadig voksende, og sist lørdag var det en stor demonstrasjon mot forslaget på Torget i Stjørdal.

Kommunestyret i Stjørdal startet møtet i 09-tida torsdag. Foto: Jøte Toftaker/NRK

Spesielt Arbeiderpartiet har fått kritikk for å ha snudd i synet på grendeskolene, og før torsdagens kommunestyremøte var det klart at fire av Ap-representantene ville bryte ut og stemme for å redde skolene.

Utbryterne hører til Forradal og Skjelstadmark, og ønsker å bevare skolene sammen med politikerne fra Senterpartiet, SV og partiet Rødt.

Mange demonstrerte mot å legge ned grendeskolene i Stjørdal sist lørdag.

Ønsket å innføre eiendomsskatt

Joar Håve fra Arbeiderpartiet ønsket at det skulle bli innført eiendomsskatt på næringseiendommer.

– Det kunne gitt oss 16 millioner kroner. Men når det ikke lyktes her i kommunestyret, så måtte vi utrede skolestrukturen for å se om vi får noe handlingsrom der, sier Håve.