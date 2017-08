Disse Rosenborg-spillerne har Celtic-sjefen merket seg

På tirsdagens pressekonferanse, dagen før skjebneoppgjøret på Lerkendal, snakket Celtic-manageren varmt om Rosenborg.

– De er et godt lag. De har en idé med spillet sitt. De er godt organiserte, og de vet hvordan de ønsker å framstå. For Rosenborg er det ikke så viktig å ha mest mulig ballinnehav – de er gode i angrep og de er farlige når de kommer. Treneren (Kåre Ingebrigtsen) og apparatet hans gjør en god jobb, sa han.

– Hvilke Rosenborg-spillere frykter du? var det en av journalistene som spurte.

– Jeg frykter ikke spillerne. Det er laget Rosenborg vi må se opp for. Men det er klart at de har noen gode spillere. Kapteinen (Mike Jensen) er god. Bendtner har noen kvaliteter når han har dagen, og så synes jeg kantene er gode. Spesielt venstrekanten (Yann-Erik de Lanlay). Han har fart, sa Rodgers.

Celtic-stjerner friskmeldes

Celtic-manageren måtte klare seg uten en rendyrket spiss mot Rosenborg sist uke. I onsdagens bortekamp kan Leigh Griffiths trolig starte.

26-åringen var utestengt i den første kampen mot Rosenborg i mesterligakvalifiseringen, men har også slitt med en leggskade. Nå er både han og midtstopper Erik Sviatchenko aktuelle for spill.

– De er tilgjengelige til kampen, eller til deler av den. De har presset seg hardt de siste dagene for å sørge for at de er klare. Så det er ingenting i veien med mentaliteten i laget. De er her for å kjempe, varslet Rodgers da han møtte pressen i Trondheim tirsdag kveld.

Dembélé fortsatt ute

Forrige uke startet han med midtbanemannen Tom Rogic på topp i fraværet av Griffiths og stjernespissen Moussa Dembélé. Kampen endte som kjent 0–0.

Ifølge skotske medier var Griffiths involvert i en episode på flyplassen i Glasgow i forkant av reisen til Trondheim tirsdag. En Rangers-supporter skal ha ropt stygge ord mot spissen, og Griffiths svarte "klubben din er død, kompis. Stikk av", ifølge avisen The Scottish Sun.

Celtic må fortsatt klare seg uten Moussa Dembélé. Foto: Martin Meissner / Ap

Var ikke klar over hendelsen

Brendan Rodgers var tilsynelatende ikke klar over episoden, men fortalte at han ikke liker at spillerne er så utsatt når de går gjennom flyplassen i Glasgow eller andre steder.

– Hvis det var en slik hendelse, må vi kanskje se på om vi kan finne en ordning som sikrer at vi reiser trygt. Uavhengig av hvilken flyplass må vi gå forbi en rekke elementer, som restauranter, på veien. Det handler om å komme seg ut og hjem igjen på en trygg måte, sa han.