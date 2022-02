Olga Kornisevych Mosand er leiar for Den Ukrainske foreininga i Trondheim. Ho reagerer sterkt på det som skjer i Ukraina no.

– Det er sjokkerande og veldig trist, seier ho.

I går høyrde Mosand på nyheiter frå heimlandet. Der snakka dei om tilfluktsrom og at ein i Vest-Ukraina skal gjere seg klar for å ta imot flyktningar, fortel ho.

– Det var totalt surrealistisk, og eg kunne ikkje tru at dette kom til å skje.

Varslar markering i Trondheim

Mosand fortel at ukrainarar ho har snakka med i Noreg i dag er svært prega av invasjonen. Ei ukrainsk jente som bur i Noreg ringde ho og gret medan dei snakka på telefonen, fortel ho.

– Mora hennar hadde ringt ho før meg og bede ho om å kome til Ukraina, fortel Mosand.

– Dei er sjokkerte og gret. Vi må samle oss og støtte kvarandre.

Ho varslar at det kjem til å bli ei markering i byen mot den russiske invasjonen.

– Eg vil dra til Trondheim og samle folk som bur i områda. Vi må vere saman og støtte kvarandre.

Familien vil til Noreg

Mosand har budd i Noreg sidan tidleg på 2000-talet. Ho bur i Børsa utanfor Trondheim, men har framleis familie og vener i Ukraina. Foreldra hennar er pensjonistar og mora skal ha dårleg helse. Mosand beskriv mora som veldig emosjonell no.

– Dei vil kome til Noreg til oss. Men det er vanskeleg for dei å forlate leilegheita si og byen, seier ho.

Vakna til nyheita om at heimlandet vert invadert

– Eg vart sjokkert, seier Taras Pochayivskyy.om kva han følte då han vakna og sjekka nyheitene i dag.

Pochayivskyy er frå byen Lviv vest i Ukraina. Han har budd på Stord sidan 2009. Store delar av familien hans bur i Ukraina.

No prøver han å leve så normalt som råd.

– Sjølv om det kjennest som om kroppen min deler seg i to, seier han.

– Eg tar små pausar på jobb innimellom for å sjekke nyheitene, og for å skrive til familien min at det går bra med meg og spørje dei om korleis det går i Ukraina.

Taras Pochayivskyy ber folk om å halde hovudet kaldt, og om å vere kritiske til kva dei les om Ukraina i tida framover. Foto: Olav Røli

Åtvarar mot falske nyheiter om krigen

– Det er vanskeleg å kommentere situasjonen. Eg er ein vanleg mann og nokon politikar. Elt eg får av info om krigen er frå vener og media, seier Pochayivskyy.

Han oppfordrar folk til å prøve halde seg rolege sjølv om det er vanskeleg å ikkje bli påverka av det som skjer. Pochayivskyy åtvarar også mot falske nyheiter om det som skjer i Ukraina framover.

– Det er mykje desinformasjon der ute. Folk må puste roleg. Det er viktig å ikkje spreie panikk, seier han.