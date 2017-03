Dette skjer i Granåsen under Raw Air

– Vi håper at konseptet og det som skjer rundt hoppturneringa skal gi en oppsving for oss, og at det trønderske publikummet møter opp og overværer Raw Air og verdenscupen i hopp, sier rennleder Erik Andresen.

Rennleder Erik Andresen ser frem til Raw Air og verdenscup. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Andresen forteller at hopp og verdenscup i hopp en stor sak i Trøndelag og i Granåsen. Turneringa Raw Air starta i Holmenkollen i helga, fortsatte i Lillehammer i dag og kommer til Granåsen på torsdag, før det avsluttes i Vikersund.

– Det er 16 tellende omganger i hoppturneringa Raw Air, hvorav vi er den tredje destinasjonen og legger grunnlaget for det som skal skje i Vikersund til helga.

Dette skjer på onsdag

Onsdagen starter med Youth Cup kombinert for jenter og gutter. Deretter blir det kombinert med hopp i stor bakke for gutta på kombinertlandslaget, som senere samme dagen skal ut å gå 10 km langrenn.

På kvelden starter Raw Air sin åpningskonkurranse, hvor de skal ut å hoppe i stor bakke.

– Kronprinsen kommer på besøk på onsdagen og skal overvære det sammen med resten av publikum, og vi håper at det kommer en 5–6000 mennesker denne dagen, sier Andresen.

Les også: Kronprinsen til Trondheim for å se kombinert

Dette skjer på torsdag

Det forberedes til Raw Air og folkefest i Granåsen, før morgendagens åpning. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

På torsdag er det Raw Air individuell hoppkonkurranse i stor bakke. Det starter med en prøveomgang kl. 16, før de kvalifiserte hopperne begynner konkurransen kl. 17.

– Vi tror det blir en folkefest i Granåsen, alle de beste kommer, både av de norske og utenlandske hopperne, sier rennleder Erik Andresen.

Det er en frivillig stab på rundt 500 mennesker som er med å bidrar til at dette blir bra. Andresen forteller at de er godt i rute og er godt forberedt.

– Anlegget er i perfekt stand og resten er under kontroll, så vi har stor tro på at dette skal bli flotte dager her i Granåsen.

Utfordringer i forbindelse med arrangementet

Det er klart for hopprenn i Granåsen. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

– Når vi har en så stor målsetting i antall publikum så kan det være en utfordring i forhold til trafikkbildet. Det blir noen endringer i kjøremønsteret rundt anlegget her, sier Andresen.

De har dobla kapasiteten med politifolk og egne folk for å håndtere og dirigere trafikk, det vil bli satt opp skilter slik at trafikken skal flyte best mulig.

– Dette er midt i rushtida for folk flest, og de som ikke skal til Granåsen kan det være smart å velge andre veier hjem fra jobben den dagen. Men vi legger alt til rette for at det skal gå smertefritt som mulig her nede, sier Andresen.