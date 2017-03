Dette plukket Eiliv langs en kilometer vei på fire måneder

– Det forundrer meg at noen vil ha det sånn, sier Eiliv Brenne.

I vinter har han plukket søppel fra veigrøfta i Skogn i Nord-Trøndelag. Alt startet med en artikkel om en kalv som hadde dødd etter å ha spist noe kvast.

– Her er det mange dyr som går på sommeren, og når kantslåtten kommer blåses biter bort på åkeren og dyrene spiser det.

Etter å ha sett at det lå mye søppel langs veien forbi huset hans, tok han og kona med seg en pose og begynte å plukke.

– For å ha litt statistikk så plukker vi på én kilometer. Vi har plukket i fire måneder, og har funnet cirka 150 ølbokser og 16 akevittflasker. Så i snitt er det litt over en boks per dag.

Les også: Store mengder søppel hoper seg opp langs norskekysten

Bokser og flasker av samme merke

Eiliv Brenne begynte å plukke søppel etter å ha lest en artikkel om en kalv som døde etter ha spist noe skarpt som lå i gresset. Foto: Morten Andersen / NRK

Boksene er av samme merke, og det er stort sett akevittflaskene også. Han har aldri sett hvem som kaster, men har en mistanke om at det er samme person.

– Det er tydeligvis noen som har dette som favoritt, så en kan jo mistenke at det er samme person som til stadighet drikker og kaster ut vindet, sier Brenner.

Alt ligger på den ene siden av veien, og ut fra retningen tror han det er passasjeren som kaster.

– Jeg håper ikke det er sjåføren. Da får politiet komme å ha en promillekontroll snart i hvert fall.

– Vil du oppfordre andre til å plukke opp søppel fra grøfta?

– Jeg vil heller oppfordre de som drikker til å ta det med dit det skal være. Det bør helst ikke være i naturen dette. Det er ikke bra for dyra.

Les også: Lill har plukket 20 tonn søppel - alene

Cirka 150 ølbokser og 16 akevittflasker har Eiliv Brenne funnet på en kilometer i vinter. Foto: Morten Andersen / NRK

Mobiliserer familien til plukking hver vår

Tidligere leder i Nord-Trøndelag Bondelag og bonde Asbjørn Helland, har flere ganger opplevd at dyr har fått i seg kvasse gjenstander.

– Vi har opplevd at dyr står og har det vondt fordi de har fått i seg kvasse ting fra gresset. Jeg frykter det er et større problem enn det man er klar over, for når et dyr slaktes blir det sjeldent undersøkt om det ligger kvast i magen eller ikke.

Bonde Asbjørn Helland har flere ganger opplevd at dyr har hatt det vondt etter å ha spist skarpe ting som ligger ute. Foto: Magnar Brandseth / NRK

Selv mobiliserer han familien til å gå langs veien å plukke søppel hver vår, og en gang i løpet av sommeren.

– Metballbiter kan ødelegge høstemaskiner, og ei ødelagt plastflaske kan også være kvass, sier Helland.

Han mener Statens vegvesen burde ta mer ansvar, men at ansvaret først og fremst ligger hos de som kaster.

– Det er forurenseren som har ansvar for at det skjer. Så jeg håper hver enkelt som ferder langs veien kan ta mer hensyn.