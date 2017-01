Dette lensmannskontoret har fire hjul

– Et rullende lensmannskontor er en patrulje med glødende interesse for politifaget som har med seg en rekke arbeidsoppgaver i bilen, og som drar ut på morgenen og er i en kommune gjennom et helt vaktsett, sier Marit Helene Stigen, regionlensmann i Værnesregionen.

Værnesregionen omfatter de seks kommunene Stjørdal, Malvik, Frosta, Meråker, Selbu og Tydal. Svein Erik Hjølmesli er operativ leder i regionen og har jobben med å organisere patruljene som stadig er på farten.

– Det viktigste er at vi jobber kunnskapsstyrt, og vi må ha etterretning og arbeidsoppgaver som er meningsfulle når vi kjører ut i distriktene. Det er en av de viktigste oppgavene jeg gjør, sier han.

Et mer synlig politi

Det ble særlig fart i lensmannskontoret på hjul etter at Malvik lensmannskontor i fjor ble sammenslått med Stjørdal.

I en konkret sammenligning med to måneder sist høst og to måneder året før er det en tydelig økning i hvor ofte slike distriktspatruljer er ute i kommunene.

– Vi klarer å levere mer synlig politi. Hovedårsaken er jo at vi har klart å få mer politifolk ut av ressursene våre, og så er det en tydelig og markant årsak at vi fikk Malvik lensmannskontor under samme tak i regionen fra høsten 2016, sier hun.

Stjørdal lensmannskontor et et av kontorene i Værnesregionen. Foto: Øivind Haugen / NRK

Fungerer som et vanlig lensmannskontor

Normen for lensmannskontoret på hjul er hele arbeidsdager for en patrulje ute i en kommune.

– Vi har en planlegging rundt systemet vårt der innsatsleder er en viktig brikke. Det er innsatsleder som setter sammen patruljene og som styrer tjenesten i det daglige. Da skal patruljen ha satt seg inn i distriktet de skal jobbe med, alt ifra forebyggende til etterforskning, operative tiltak og trafikkontroller, sier Hjølmesli

– Kan folk henvende seg til dere som et fast lensmannskontor?

– Ja, vi har verktøy i patruljebilene som gjør at vi skal være i stand til å håndtere det aller meste som en politipost skal klare å utføre. Ta imot anmeldelser, råd og veiledning, følge opp tips, utføre tiltak opp mot problemområder, trafikk og forebyggende.

Jobber smartere

Nå er det fremdeles lensmannskontor i Frosta, Meråker, Selbu og Tydal med åpne kontor to dager i uka. De to første kontorene er foreslått nedlagt, men det meste av ressursene er samlet i Stjørdal, og det er samarbeidet innad i regionen som har gitt ressurser til patruljene.

– Det ene er at halvparten av oss er ledere, det andre er at vi har halvert antall sivilt ansatte i regionen. Det er en honnør til de sivilt ansatte som nå jobber med like mange saker, men som jobber smartere. Det er ressurser som vi også har vekslet inn.