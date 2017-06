Dette kunne gått skikkelig galt

Konservator Kjell Roger Eikeset er glad for at brannen ikke spredte seg til selve museumsbygningene. Foto: Espen Sandmo / NRK

Konservator Kjell Roger Eikeset rusler rundt på området til det enorme sagbruket på Spillum som er et nasjonalt kulturminne og et museum som formidler sagbrukshistorie fra hele landet. Her er det bygninger fra slutten av 1800-tallet.

Høyt til værs

– På overvåkingskameraet ser vi at flammene står fem-seks meter til værs, like ved grillhytta. Hadde den tatt fyr, kunne flammene spredd seg videre til de andre gamle trebygningene, sier han til NRK.

Grillhytta og området rundt leies ut til folk, og tirsdag kveld var det to grupper som leide den. Men utpå natta kom det andre folk til stedet, og i 02-tida ble det stablet opp flere plaststoler oppå noen benker.

Slik så det ut onsdag morgen med smeltet plastikk og en forkullet benk. Foto: Kjell Roger Eikeset

– Vi ser at noen tente på stolene, og stod og så på at det brant. I tillegg tente de bål inne i selve grillhytta som også kunne ført til brann. Og brann er det siste vi ønsker oss her på museet, sier Eikeset.

Historie og verdier

Han og de ansatte forvalter et tradisjonsrikt museum med blant annet Norges nest største trebygning etter Stiftsgården i Trondheim. En brann her ville ført til uvurderlige skader.

– Ja, vi tør nesten ikke tenke på konsekvensene. Alle verdiene og all historien knyttet til sagbruket her og museet, sier han.

Saken er anmeldt til politiet som har gode spor å gå etter, i og med at de som gjorde det er fanget på videoene til de mange overvåkingskameraene i området.

– Heldigvis monterte vi kameraer for noen år siden. Vi hadde en del ubudne gjester tidligere, men ikke etter at kameraene kom på plass. Jeg håper de som gjorde dette blir tatt og får sin straff, sier han.

Vurderer sikkerheten

I tillegg til å tenne det store bålet, brøt noen seg inn i flere av bygningene på museet, men uten å gjøre større skade.

– Vi vil nå vurdere sikkerheten her på museet på nytt. Vi har jo leid ut grillhytta i flere år, men dette må vi nå se på hvordan vi skal håndtere, sier Kjell Roger Eikeset.