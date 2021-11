163 nye smittede i Trondheim – dette kan bli de nye smitteverntiltakene

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det gir ingen mening å gi signaler om at samfunnet kan stenges ned igjen i en situasjoner som Trondheim er i nå.

Det sa gruppeleder i Høyre, Ingrid Skjøtskift, før gårsdagens formannskapsmøte i Trondheim.

Sammen med samtlige politikere i formannskapet, ble det bestemt at tiltakene som var foreslått av kommunedirektøren, ikke var godt nok.

Tirsdag samles de på ny for å diskutere et nytt forslag.

Se alle smitteverntiltak som kan bli innført i Trondheim nederst i saken.

Trafikklysmodellen

Tirsdag kveld kom et nytt forslag fra kommunedirektør Morten Wolden.

Påbudet om munnbind opprettholdes, men i tillegg ønsker man å innføre trafikklysmodellen på skolene i byen.

Det betyr at alle skoler i Trondheim skal opp et smittevernnivå, der grønt, gult eller rødt bestemmer hva slags smitteverntiltak som skal gjelde på skolene.

– Vi skal diskutere om dette er godt nok. Det er viktig at vi ikke setter inn tiltak som rammer uten å gi ønsket effekt, sier Skjøtskift til NRK onsdag morgen.

Dette er trafikklysmodellen Ekspandér faktaboks Grønt nivå: Ingen syke skal møte på skolen

God hygiene og normalt renhold

Kontaktreduserende tiltak:

Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)

Vanlig organisering av klasser/grupper og skolehverdag Gult nivå: Ingen syke skal møte på skolen

God hygiene og forsterket renhold

Kontaktreduserende tiltak:

Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)

Hele klasser regnes som en kohort

To kohorter kan samarbeide utendørs

Unngå samlinger med mer enn to samarbeidende kohorter

Avstand mellom ansatte (minst én meter i alle situasjoner)

Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser

Kohortvis/trinnvis gruppeinndeling på SFO

Unngå trengsel og store samlinger

Tilstrebe å ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i pauser/friminutt Rødt nivå Ingen syke skal møte på skolen

God hygiene og forsterket renhold

Kontaktreduserende tiltak:

Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)

Dele klasser inn i mindre kohorter (klassestørrelsen halveres)

To kohorter kan samarbeide utendørs

Unngå samlinger med mer enn to samarbeidende kohorter

Avstand mellom ansatte (minst én meter i alle situasjoner)

Faste lærere til hver kohort så langt det er mulig

Tilstrebe avstand mellom elever/ansatte som ikke tilhører samme kohort

Unngå trengsel og store samlinger

Samme kohorter på SFO som i skolen

Ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i pauser/friminutt

Vurdere alternerende oppmøtetider for elever Kilde: Helsedirektoratet

Spent i skolene

Rektor ved Huseby skole, Robert Flataas, ser fram til å høre hva politikerne bestemmer seg for.

– Trafikklysmodellen er bra og det er et hjelpemiddel. Men den må være målrettet, for alle skoler trenger ikke gå over til gult.

Flataas mener derimot at det er stort men med tiltaket.

– Det hjelper ikke hvis vi ikke innfører tiltak på fritiden, sier Flataas.

Flataas får støtte fra Utdanningsforbundet. Trafikklysmodellen fører nemlig til at lærere ikke kan være like fleksible til å bytte timer og ta over andre folks klasser. Det kan føre til større vikarbruk i skolene.

– Det er veldig vanskelig å få tak i vikarer nå. Mange lærere er hjemme med virusinfeksjoner. Det er veldig vanskelig å få til drift. En må finne løsninger som gjør at man fortsatt får til å drive skoler, sier Gry Camilla Tingstad, som er leder i Utdanningsforbundet i Trondheim.

Møtes på ettermiddagen

Formannskapet i Trondheim samles klokka 13, der de nye smitteverntiltakene skal diskuteres og bestemmes.

Det er ventet at politikerne vil være mer positiv innstilt til dagens forslag enn forslaget som ble diskutert tirsdag.

Nedenfor kan du lese smitteverntiltakene som er foreslått i Trondheim.

Dette kan bli de nye smitteverntiltakene i Trondheim Ekspandér faktaboks Påbud om munnbind

Alle voksne oppfordres til å begrense antall nærkontakter på fritiden. Dette er ikke en generell anbefaling om å avlyse selskaper og arrangementer, men å redusere den samlede kontaktflaten i løpet av uka.

Det anbefales å tilrettelegge for hjemmekontor, der dette er hensiktsmessig ut fra arbeidets art for å unngå spredning av smitte/sykdom.

For personer med smitte i husstanden, gjelder følgende anbefalinger: a) Barn og voksne anbefales å unngå deltagelse i sosiale aktiviteter/fritidsaktiviteter dersom man bor sammen med en smittet person. Dette gjelder i 7 dager fra den smittede fikk symptomer eller ble påvist smittet, uavhengig av om man er vaksinert eller har symptomer. b) Tilstrebe økt avstand til kolleger på arbeidsplass, eventuelt hjemmekontor dersom dette er praktisk mulig. c) Daglig testing de første tre dagene av husstandsmedlemmets sykdomsperiode i de tilfeller der det ikke er mulig å tilrettelegge som beskrevet i punkt a og b. Dette vil særlig komme til anvendelse for personer som har kontakt med personer som er i økt risiko for alvorlig forløp av covid-19, for eksempel helsepersonell som jobber med sårbare pasientgrupper. Det anbefales å holde avstand til andre ved luftveissymptomer og ha lav terskel til å teste seg.

Det frarådes å dra på besøk på sykehjem dersom besøkende har luftveissymptomer eller smitte i egen husstand.

Det anbefales å legge til rette for at fritidsaktiviteter innendørs for voksne og barn i hovedsak foregår i mindre grupper

Det anbefales å unngå store arrangement og samlinger av elever på tvers av skoler.